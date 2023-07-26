Двое закладчиков из Корткеросского района ответят перед судом за сбыт наркотиков

Два жителя Корткеросского района предстанут перед судом. Они обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств. Информация об этом появилась на сайте региональной Прокуратуры.



Как поясняется в официальном релизе, 40-летний житель Корткеросского района и его 43-летняя знакомая связались с организованной группировкой, которая занималась незаконным сбытом наркотических средств в регионе. Подозреваемые получали "товар" в расфасованном виде, а после оставляли закладки в так называемых тайниках, которые выбирали по своему усмотрению.



Злоумышленников задержали в марте 2023 года, когда они пытались реализовать примерно полграмма наркотиков. При досмотре задержанных полицейские обнаружили у мужчины еще 1,7 граммов запрещенных средств для личного пользования.



Зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение. Фигурантам инкриминируют ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.