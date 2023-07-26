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Двое закладчиков из Корткеросского района ответят перед судом за сбыт наркотиков

Двое закладчиков из Корткеросского района ответят перед судом за сбыт наркотиковиз архива "Про Город Сыктывкар"

Два жителя Корткеросского района предстанут перед судом. Они обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств. Информация об этом появилась на сайте региональной Прокуратуры.

Как поясняется в официальном релизе, 40-летний житель Корткеросского района и его 43-летняя знакомая связались с организованной группировкой, которая занималась незаконным сбытом наркотических средств в регионе. Подозреваемые получали "товар" в расфасованном виде, а после оставляли закладки в так называемых тайниках, которые выбирали по своему усмотрению.

Злоумышленников задержали в марте 2023 года, когда они пытались реализовать примерно полграмма наркотиков. При досмотре задержанных полицейские обнаружили у мужчины еще 1,7 граммов запрещенных средств для личного пользования.

Зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение. Фигурантам инкриминируют ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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