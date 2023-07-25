В Сыктывкаре открыли новую дорогу на Индустриальной
- 00:31 26 июля
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- Екатерина Барандова
25 июля в столице Коми прошло торжественное открытие дороги на Индустриальной улице. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на мероприятии и узнал, из чего сделан асфальт и какие еще работы по благоустройству будут на новом объекте.
Отремонтированный промышленный узел “Дырносский-Индустриальный” будет способствовать разгрузке Октябрьского проспекта вместе с ранее отремонтированной объездной дорогой и сделает сообщение между улицами Печорской и Орджоникидзе комфортным и быстрым.
Глава Коми Владимир Уйба поделился своим мнением об открытии дороги:
“Мы двигаемся, хоть и небольшими темпами. Хотелось бы, чтобы это было не полтора километра, а 15. Но главное — поступательность. Мы из года в год в рамках национального проекта ставим такие хорошие плюсы. Люди точно это видят. Человек едет по этой дороге: если вчера он ехал и нас, власти, поругивал, то сегодня, проехав эти полтора километра, когда шины шелестят, и все за окном мелькает, он говорит: “Вот это да, вот это супер”.
Владимир Уйба рассказал о важности новой дороги:
“Это важные полтора километра. Это и разгрузка Октябрьского проспекта и доезд до промышленных предприятий в этом углу Дырноса. Будем дальше двигаться поступательно, чтобы каждый год в рамках проекта что-то менять. Также тут будут новые столбы со светодиодным освещением. Планируем это сделать до конца года”.
Председатель Государственного Совета Республики Коми Сергей Усачев рассказал о значимости ремонта:
“Долгожданный отремонтированный участок дороги по километражу совсем небольшой, но имеет огромное значение для жителей и предприятий Сыктывкара. Ранее существовавшая здесь дорога была головной болью, тем более, что она была закрыта целый год. Новая дорога великолепна, все будут привозить сюда гостей и хвастаться нашей дорогой. Где-то дорожная инфраструктура значительно улучшится благодаря этому”.
Мэр Сыктывкара Владимир Голдин поделился своими впечатлениями об открытии дороги:
“Дорожный каркас Сыктывкара растет, дороги строятся, ремонтируются. Это замечательно, так как наша жизнь от этого становится комфортнее. Будем дальше двигаться и улучшать дороги для нашего любимого Сыктывкара”.
Руководитель Сыктывкарского Ликеро-водочного завода Сергей Сережников рассказал о проекте:
“Это очень долгожданный проект, мы как никто были в этом заинтересованы и ждали положительный результат. Благодарю всех, кто участвовал в этом проекте”.
Генеральный директор “Коми дорожной компании” Евгений Береснев рассказал, что строительство дороги происходило с использованием инновационных материалов:
“При производстве работ сюда привезено около 27 тысяч тонн строительных материалов. Использованы инновационные материалы полимер-битумные, которые улучшили качество и надежность дороги”.
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