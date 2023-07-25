В Сыктывкаре открыли новую дорогу на Индустриальной

25 июля в столице Коми прошло торжественное открытие дороги на Индустриальной улице. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на мероприятии и узнал, из чего сделан асфальт и какие еще работы по благоустройству будут на новом объекте.

Отремонтированный промышленный узел “Дырносский-Индустриальный” будет способствовать разгрузке Октябрьского проспекта вместе с ранее отремонтированной объездной дорогой и сделает сообщение между улицами Печорской и Орджоникидзе комфортным и быстрым.

Глава Коми Владимир Уйба поделился своим мнением об открытии дороги:

“Мы двигаемся, хоть и небольшими темпами. Хотелось бы, чтобы это было не полтора километра, а 15. Но главное — поступательность. Мы из года в год в рамках национального проекта ставим такие хорошие плюсы. Люди точно это видят. Человек едет по этой дороге: если вчера он ехал и нас, власти, поругивал, то сегодня, проехав эти полтора километра, когда шины шелестят, и все за окном мелькает, он говорит: “Вот это да, вот это супер”.

Владимир Уйба рассказал о важности новой дороги: