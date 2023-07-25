Разбогатеют к концу 2023 года: Тамара Глоба назвала счастливчиков
- 17:30 25 июля
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- Служба новостей
Известный астролог России Тамара Глоба рассказала, кому из знаков зодиака благоволит удача в финансах. Специалист рассказала, что только одному звезды пророчат богатство к концу 2023 года, пишет портал “Город Киров.ru”.
Во второй половине 2023 года астролог определила главных счастливчиков в деньгах — ими станут те, кто родился под знаком Козерога. Оказывается, таким людям дается шесть месяцев, чтобы они успели как следует разбогатеть.
Тамара Глоба рассказала, что к Козерогам во второй половине 2023 года деньги будут словно сами идти в руки. Представителям этого знака зодиака стоит воспользоваться таким шансом. Астролог считает, что Козероги смогут не только улучшить свое финансовое положение, но и все остальные сферы своей жизни. Только для этого от них потребуется кое-что важное. Представителям этого знака зодиака необходимо много трудиться, не поддаваться лени и направить большинство энергии именно в работу.
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