Бездомный сыктывкарец рассказал, что занимается бизнесом и разрабатывает крупный проект
- 17:12 25 июля
- 16+
- Екатерина Барандова
Волонтеры Сыктывкара организовали проект для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации: без крыши над головой, без работы либо имеют серьезные проблемы со здоровьем. Журналист “Про Города” узнал, что именно произошло с горожанами и как им помогают.
Каждое воскресенье возле Центра занятости населения всем нуждающимся раздают еду, питье, а также гигиенические и бытовые принадлежности.
На этот раз в меню: борщ с яйцом и сдобной булкой, травяной чай с пирожным “картошка” и манник. Кроме этого всем нуждающимся раздали крема и мази.
Люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, рассказали свои истории и объяснили, почему они приходят сюда.
Сыктывкарка Лидия Уляшева рассказала, что любит танцевать и почти всю пенсию тратит на концерты:
“Я прихожу сюда регулярно. Дома у меня нет, но сейчас временно живу в общежитии. Я люблю танцевать, особенно под живую музыку. Часто хожу на концерты и выступления. Почти вся моя небольшая пенсия уходит на билеты, поэтому прихожу сюда за едой. Кормят здесь хорошо, мне нравится”.
Сыктывкарец Сергей рассказал, что получил инвалидность и больше не может работать:
“Я прихожу сюда раз в неделю, но бывает, что и пропускаю, так как ехать с Эжвы далеко. Еду здесь дают хорошую, особенно радует выпечка. Раньше я работал грузчиком, после этого охранником. В один день, где-то лет 8 назад, меня очень сильно избили и я получил инвалидность. Работать не могу, живу с мамой, всю пенсию по инвалидности отдаю ей, чтобы она могла заплатить за квартиру и купить еду на всю семью”.
Сыктывкарец Валентин рассказал, что занимается бизнесом и живет в аварийном доме:
“Прихожу сюда иногда, когда нет еды дома или нет возможности приготовить. У меня есть квартира, но она в аварийном состоянии, ее уже скоро должны снести. Вообще мое призвание в жизни — бизнес. Занимался разным. Покупал технику и перепродавал подороже, также фотографии и одежду. Но не всегда все выходит удачно. Сейчас планирую крупный бизнес-проект. Пока подробности разглашать не буду”.
Волонтер Валерия Синайская объяснила, почему занимается благотворительностью:
“Я раздаю еду нуждающимся здесь уже несколько лет. Разливаю чай, выдаю выпечку и горячее каждую неделю. Выпечку готовлю сама. Вообще я работаю в Министерстве финансов, а волонтерством занимаюсь по зову сердца. Раньше я ухаживала за моим больным дедушкой. Когда он умер от болезни, я решила, что должна помогать бездомным. Мне делать это несложно. Летом сюда приходит человек 20-30, а зимой бывает что и до 100. Думаю, это связано с тем, что летом бездомные еще могут где-то найти еду, а зимой это уже более проблемно”.
Координатор проекта Илья Костин рассказал, как пришла идея помогать нуждающимся:
“Я создал этот проект вместе с двумя с друзьями в 2018 году. Мы просто решили помогать людям. Сначала решили раздавать еду возле гаражей, потом это начало пользоваться популярностью и мы открыли еще другие точки раздачи. Сейчас мы раздаем еду здесь в городе и в Эжве возле вокзала. В нашем проекте задействовано около 100 волонтеров по всему городу. Помимо раздачи еды мы помогаем людям найти работу, побороть какие-то моральные преграды и зависимости с помощью психолога и других специалистов. Также мы предоставляем нуждающимся жилье в нашем реабилитационном центре. Около 80 процентов людей, которые приходили к нам больше года назад, теперь не появляются здесь, так как мы делаем все возможное, чтобы им помочь. Они находят работы и социализируются и “встают на ноги”.
Илья объяснил, почему этот проект важен:
“В жизни важно подставить плечо помощи каждому человеку вне зависимости от того, бездомный он или нет. Мы никогда не должны проходить мимо нуждающихся людей и животных. Я занимаюсь шестью проектами, направленными на помощь нуждающимся. Сам я из многодетной семьи. У моей мамы восемь детей, а папа рано ушел из жизни. Мама не пила и не курила, трудилась на двух работах, старалась, как могла, прокормить всю семью, но при этом часто бывало такое, что ей не платили зарплату по полгода и мы ели суп только из свеклы с солью. Я знаю, каково оказаться в такой ситуации, когда никто не может тебе помочь, поэтому решил создать проекты для помощи и поддержки всем нуждающимся”.
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