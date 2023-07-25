Бездомный сыктывкарец рассказал, что занимается бизнесом и разрабатывает крупный проект

Волонтеры Сыктывкара организовали проект для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации: без крыши над головой, без работы либо имеют серьезные проблемы со здоровьем. Журналист “Про Города” узнал, что именно произошло с горожанами и как им помогают.

Каждое воскресенье возле Центра занятости населения всем нуждающимся раздают еду, питье, а также гигиенические и бытовые принадлежности.

На этот раз в меню: борщ с яйцом и сдобной булкой, травяной чай с пирожным “картошка” и манник. Кроме этого всем нуждающимся раздали крема и мази.

Люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, рассказали свои истории и объяснили, почему они приходят сюда.

Сыктывкарка Лидия Уляшева рассказала, что любит танцевать и почти всю пенсию тратит на концерты:

“Я прихожу сюда регулярно. Дома у меня нет, но сейчас временно живу в общежитии. Я люблю танцевать, особенно под живую музыку. Часто хожу на концерты и выступления. Почти вся моя небольшая пенсия уходит на билеты, поэтому прихожу сюда за едой. Кормят здесь хорошо, мне нравится”.

Сыктывкарец Сергей рассказал, что получил инвалидность и больше не может работать: