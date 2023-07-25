В Коми нагрянут грозы: МЧС объявило штормовое предупреждение
- 25 июля 13:30
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- Служба новостей
По данным синоптиков, сегодня в ближайшее время и до 22:00 в Коми ожидаются грозы на территории республики, местами с усилением южного ветра до 15 м/с.
Главное управление МЧС России по Коми рекомендует жителям:
- Воздержаться от походов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
- Необходимо ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
- Рекомендуется выключить электроприборы, плотно закрыть окна помещения и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться за медицинской помощью.
В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно позвонить в службу спасения по телефону 01 или набрать номер 101 или 112 на мобильном телефоне. Владельцам мобильных телефонов также доступен круглосуточный телефон доверия ГУ МЧС России по Коми: 8 (8212) 29-99-99.
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