Гороскоп на 23 июля: самый тяжелый день для Тельцов, приятный сюрприз для Весов

Положение планет сегодня скорее излучает враждебную энергию, чем располагает к благополучному разрешению дел. Неизбежно выяснение отношений с коллегами и близкими. Постарайтесь избегать общественные места и шумные компании, негативное воздействие заметно влияет на коллективное поведение. К вечеру мрачные тучи для всех знаков зодиака должны рассеяться. Возможно, вас порадуют известия издалека, которые хоть и косвенно, но благоприятно на вас повлияют. Овен

Весь день Овнам придётся лавировать между рабочими вопросами и желанием уделить время личной жизни. Чашу весов вполне могут перевесить любимые и друзья, так как вы проведёте с ними почти весь день. Поэтому в ближайшее время следует поднапрячься на работе, накопились дела.

Телец

Звёзды обещают Тельцам один из самых тяжёлых дней на этой неделе. Лучше пустить дела на самотёк, ничего не предпринимая. У многих могут начаться недопонимания и ссоры с любимыми людьми. Не стоит сильно переживать, нужно терпеливо дождаться исхода дня. Если сохранять самообладание, то к вечеру ситуация изменится к лучшему.

Близнецы

Звёзды расположились неблагоприятно для Близнецов. Сегодня вами движет легкомыслие в делах и проблемах, причём во всех сферах жизни. Остерегайтесь давать обещания, которые не сможете выполнить, или подписывать контракт на услуги, в которых не разбираетесь. Вас как будто толкает согласиться на то, что в другой ситуации вы бы никогда не сделали. Придите в себя, посмотрите на вещи разумно.

Рак

Звёзды сегодня сулят удачу в делах тем Ракам, чья деятельность связана с творчеством, наукой и религией. Если вы умеете демонстрировать свои деловые качества, то наступило ваше время, пора обзаводиться новыми связями и начать формировать популярность. Определённо у вас имеются все знания и таланты. Важно понять, в чём ваше предназначите, что получается лучше всего и набраться опыта в этом. Тогда, несомненно, вы достигните успеха.

Лев

Наступило время для активных действий: удача сопутствует Львам – достаточно только подумать о чём-то, как тут же появляется возможность для реализации вашего желания. Вы находитесь в начале самого счастливого и успешного этапа в жизни. Если вы ещё не чувствуете это, наберитесь терпения, осталось совсем чуть-чуть. Удача рядом, главное – увидеть знаки и подготовиться к глобальным переменам. Отнеситесь внимательно к здоровью в этот период.

Дева

Сегодня звёзды благоволят Девам творческих профессий и учителям. Финансовое положение улучшится у работников социальных профессий, наступил период роста возможностей. Высокая вероятность предложений, которые могут изменить профессиональное направление вашей деятельности, а затем и всю жизнь. Но не помешает, прежде чем принимать такое предложение, посоветоваться с кем-то из близких, возможно, ваша интуиция вас обманет.

Весы

Сегодня активный день для многих, утром придут хорошие новости или для Весов устроят приятный сюрприз. Жизненный потенциал высок, физическое состояние радует, следует взяться за важные дела, которые вы никак не успеваете доделать. Вопросов будет много, но вы с лёгкостью со всем справитесь. Старайтесь мыслить позитивно, отгоняя нежелательные мысли, и день пройдёт на подъёме.

Скорпион

Хороший день для Скорпионов, чтобы полностью закрыть все «долги». Это относится к незавершённым делам, мелким проблемам и обязательствам, которые вы накопили в течение длительного времени. Доведите всё до логичного завершения, и вы почувствуете лёгкость и свободу. Будьте внимательны в общении, не стоит критиковать всех и каждого. Ваши колкие замечания в адрес собеседника только испортят отношения с окружающими. Постарайтесь не срываться на детях, проявите терпимость к их шалостям.

Стрелец

Продуктивный день для творческих Стрельцов. Всё располагает к тому, чтобы проявить свои таланты и способности, став центром внимания благодаря оригинальной подаче идей и природному обаянию. Если вам приснились звёзды или цифры, возможно, скоро вы получите неожиданные новости. Сны в этот период имеют свойства сбываться. Мужчинам предстоит встреча со старыми приятелями.

Козерог

У Козерогов день возможностей и открытий. В первой половине дня вполне возможно получение перспективного предложения, которое в итоге может привести к крепкой дружбе или выгодному сотрудничеству. Звёзды благоволят всем путешественникам, в дороге есть шанс завязать интересные знакомства и зарядиться энергией.

Водолей

День у Водолеев благоприятен для проведения массовых мероприятий, занятий спортом или отдыха на природе. Тем, у кого сейчас наблюдаются сложности в семье, есть шанс всё уладить. Обратите внимание на сны, вполне возможно, они воплотятся в реальность, надо только суметь правильно прочитать знаки.

Рыбы