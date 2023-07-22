Долгожданные перемены: Тамара Глоба предсказала двум знакам удачу в конце июля
- 17:30 22 июля
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Астролог с мировым именем считает, что рожденные под этими знаками поистине достойны таких подарков судьбы.
Стрелец
Стрельцов в конце второго летнего месяца ждут масштабные перемены в жизни. Представителям огненной стихии выпадет шанс значительно продвинуться по карьерной лестнице. Благодаря этому Стрельцы наладят свое материальное благополучие. Вы наконец сможете позволить себе крупную покупку, о которой давно мечтали.
Рыбы
В этот период у представителей водного знака проснётся неукротимое желание творить. У Рыб накопилось огромное количество планов и идей, которые в скором времени реализуются. Наконец наступило лучшее время: у вас появилась масса сил и энергии, чтобы сделать максимум возможного.
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