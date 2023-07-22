Здоровье на зависть: люди с этой группой крови преимущественно долгожители
- 15:40 22 июля
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- Служба новостей
Исследователи выяснили, с какой группой крови больше всего тех, кто доживает до ста лет. Специалисты в области здравоохранения убеждены, что группа крови человека определяет его склонность и даже восприимчивость к заболеваниям.
Как сообщают исследователи, люди с четвертой группой крови доживают до трехзначного возраста. Все дело в уникальном здоровье, которое им нередко удается сохранить.
Например, люди с первой группой крови жалуются на проблемы с сердечно-сосудистой системой, со второй - с репродуктивной. Представители третьей группы имеют проблемы с нервами и поэтому регулярно обращаются к врачу.
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