Здоровье на зависть: люди с этой группой крови преимущественно долгожители

Исследователи выяснили, с какой группой крови больше всего тех, кто доживает до ста лет. Специалисты в области здравоохранения убеждены, что группа крови человека определяет его склонность и даже восприимчивость к заболеваниям.

Как сообщают исследователи, люди с четвертой группой крови доживают до трехзначного возраста. Все дело в уникальном здоровье, которое им нередко удается сохранить.