Денежный ливень озолотит лишь три знака: Глоба дала прогноз на конец лета

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз для трех знаков зодиака, которых ждёт дождь из купюр. Любимчиками фортуны до конца лета 2023 года будут Овны, Тельцы и Скорпионы. Что бы они не делали, представителей этих знаков ждёт финансовая стабильность. Об этом пишет портал "Город Киров.ru".

Звёзды прогнозируют, что денежный гороскоп для Овнов, Тельцов и Скорпионов приготовил финансовый успех. Это будет касаться не только денежных прибавление, но и случайной удачи. Возможны водопады из монет от покупки лотерейных билетов. Астролог считает, что прибыль, согласно гороскопу, будет неожиданная.