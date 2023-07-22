Мошенники обокрали жительницу Сыктывкара на 264 тысячи

У сыктывкарки украли более 264 тысяч рублей под предлогом покупки инвалидной коляски. Об этом сообщает МВД по Республике Коми.

41-летняя жительница Сыктывкара обратилась в полицию с заявлением, что с её карты были украдены деньги. Женщина продавала в интернете свою инвалидную коляску, на объявление откликнулись. Неизвестный связался с сыктывкаркой по телефону и хотел внести предоплату, это вызвало доверие женщины. Чтобы перевести деньги, мошенник попросил номер карты и CVC-код, а также продиктовать смс от банка. Потерпевшая выполнила просьбу, тем самым дала доступ к приложению своего банка. Неизвестный перестал отвечать после того, как присвоил более 264 тысяч рублей с карты местной жительницы.