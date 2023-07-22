В Ухте задержали вора по забытому паспорту

Жители Ухты и Сосногорска осуждены за кражи из дачных домов. Один из мужчин забыл паспорт на месте преступления. Об этом сообщает Ухтинский городской суд Республики Коми.

Суд вынес решение по краже, которая произошла в октябре 2022 года в ухтинском садоводческом товариществе "Нефтяник". Двое мужчин выпивали на даче и решили ограбить соседский дом. Они разбили окно и унесли имущество на сумму 3 тысячи рублей. Потом приятели решили провернуть эту же схему со вторым домом, из которого вынесли одежду и продукты на 11 500 рублей. Украденное мужчины продали в Сосногорске и продолжили выпивать. Позже они вернулись в дом, который ограбили. Их заметил хозяин дачи и поймал одного из обвиняемых. Второму удалось сбежать, но он забыл на месте преступления сумку с паспортом.