Для многих пенсионеров будет сюрпризом: индексацию прекратят, а пенсии пересчитают
- 08:30 22 июля
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- Служба новостей
Эксперт рассказал о прекращении индексации пенсий, а также об их последующем перерасчете. Как известно, многие пожилые граждане продолжают трудиться даже после назначения им выплаты по старости. Однако работающим пожилым индексация пенсий не начисляется. Об этом пишет PRIMPRESS.
Многие пенсионеры находят выход из ситуации. Они оформляют самозанятость. По всей стране этот статус имеют уже больше семи миллионов человек.
Социальный фонд официально признает самозанятых неработающими. Потому что те по умолчанию не платят страховые взносы. А это значит, что такие граждане имеют право на индексацию пенсий.
Однако многие самозанятые сами стараются платить данные взносы, чтобы претендовать на другие бонусы. Но в таком случае ситуация будет уже иной.
«Если человек платит взносы добровольно, то его уже признают работающим, а значит, индексацию для него прекратят на тот период, пока эти взносы платятся. Но с другой стороны, у пенсионера появится право на перерасчет пенсии, который осуществляется каждый год в августе», – отмечает эксперт.
При перерасчете пенсии будет учитываться объем взносов, поступивших в Соцфонд за прошлый год. Максимум начисляют прибавку в виде трех пенсионных баллов, каждый из которых сейчас стоит около 120 рублей.
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