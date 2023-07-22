Для многих пенсионеров будет сюрпризом: индексацию прекратят, а пенсии пересчитают

Эксперт рассказал о прекращении индексации пенсий, а также об их последующем перерасчете. Как известно, многие пожилые граждане продолжают трудиться даже после назначения им выплаты по старости. Однако работающим пожилым индексация пенсий не начисляется. Об этом пишет PRIMPRESS.

Многие пенсионеры находят выход из ситуации. Они оформляют самозанятость. По всей стране этот статус имеют уже больше семи миллионов человек.

Социальный фонд официально признает самозанятых неработающими. Потому что те по умолчанию не платят страховые взносы. А это значит, что такие граждане имеют право на индексацию пенсий.

Однако многие самозанятые сами стараются платить данные взносы, чтобы претендовать на другие бонусы. Но в таком случае ситуация будет уже иной.