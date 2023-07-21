Житель Сыктывкара чуть не попал в колонию за запрещенную татуировку

Как рассказали в пресс-службе Сыктывкарского горсуда, жителя Сыктывкара приговорили к реальному сроку заключения за демонстрацию татуировки с нацисткой символикой в местном фитнес-клубе. Однако позднее приговор пересмотрели.

Ранее мужчина уже получал административное наказание за демонстрацию нацисткой символики. В ноябре 2022 года сыктывкарец пошел в фитнес-клуб, где продемонстрировал другим посетителям свою татуировку. На ней была изображена нацисткая символика – свастика.