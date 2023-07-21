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Житель Сыктывкара чуть не попал в колонию за запрещенную татуировку

Житель Сыктывкара чуть не попал в колонию за запрещенную татуировкуСкриншот из видео Сыктывкарского горсуда

Как рассказали в пресс-службе Сыктывкарского горсуда, жителя Сыктывкара приговорили к реальному сроку заключения за демонстрацию татуировки с нацисткой символикой в местном фитнес-клубе. Однако позднее приговор пересмотрели.

Ранее мужчина уже получал административное наказание за демонстрацию нацисткой символики. В ноябре 2022 года сыктывкарец пошел в фитнес-клуб, где продемонстрировал другим посетителям свою татуировку. На ней была изображена нацисткая символика – свастика.

В суде мужчина полностью признал вину. 

Сыктывкарцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1,4 года. Однако суд учел его раскаяние и тот факт, что он решил перекрыть татуировку другим изображением, после чего приговорил его на тот же срок к принудительным работам с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Свое наказание подсудимый будет отбывать в исправительном центре.
 

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