Житель Сыктывкара чуть не попал в колонию за запрещенную татуировку
- 18:30 21 июля
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Как рассказали в пресс-службе Сыктывкарского горсуда, жителя Сыктывкара приговорили к реальному сроку заключения за демонстрацию татуировки с нацисткой символикой в местном фитнес-клубе. Однако позднее приговор пересмотрели.
Ранее мужчина уже получал административное наказание за демонстрацию нацисткой символики. В ноябре 2022 года сыктывкарец пошел в фитнес-клуб, где продемонстрировал другим посетителям свою татуировку. На ней была изображена нацисткая символика – свастика.
В суде мужчина полностью признал вину.
Сыктывкарцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1,4 года. Однако суд учел его раскаяние и тот факт, что он решил перекрыть татуировку другим изображением, после чего приговорил его на тот же срок к принудительным работам с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
Свое наказание подсудимый будет отбывать в исправительном центре.
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