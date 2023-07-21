"Его ударили шокером": ухтинка ищет людей, которые напали на ее отца
- 16:30 21 июля
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- Инесса Богатая
Жительница Ухты ищет двух людей, которые, по словам женщины, зверски избили ее отца. Как рассказала жительница Коми, 69-летнего мужчину ударили шокером, а затем применили физическую силу. Женщина сообщила, что после всех издевательств пенсионера вывезли подальше от места преступления и выбросили за гаражами. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” пообщался с жительницей Ухты и узнал, что произошло.
Женщина рассказала корреспонденту сыктывкарского издания, что происшествие случилось в ночь с 14 на 15 июля на улице Советской в Ухте.
“На моего папу напали двое незнакомых. Со спины ударили шокером, после чего нанесли множественные удары по голове и другим частям тела. Проломили голову в двух местах, сломали три ребра”, — пишет ухтинка в соцсетях.
Также, по словам женщины, мужчину перевезли с места преступления на улицу Интернациональная и выбросили за гаражами.
“Стоны моего отца услышал прохожий, который подошел к своему гаражу. Огромное ему спасибо. Он вызвал “скорую”, встретил их. После случившегося мой отец какое-то время был без сознания, а когда проснулся — ничего не помнил. Он не знал, как добрался с Советской до гаражей на Интернациональной”, — рассказала жительница Ухты.
По словам женщины, полицейские пришли опрашивать ее отца о произошедшем 18 июля.
“Мне пришлось звонить на горячую линию УМВД России, чтобы хоть что-то сделали. Моего отца опросили только спустя пару дней после случившегося. Его вещи не взяли на экспертизу. Сейчас уже почти нет смысла этого делать. Все отпечатки, ДНК — они пропали”, — возмущается ухтинка.
В МВД по Коми сообщили, что мужчина в тот день был пьян.
“Предварительно установлено, что потерпевший в состоянии алкогольного опьянения упал, потерял сознание. Мужчина получил травмы: сотрясение головного мозга, перелом второго и третьего ребра. Телефон мужчины найден неподалеку от места обнаружения ухтинца, находящиеся в кармане деньги остались при нем. В настоящее время полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего”, — отметили в ведомстве.
19 июля дочь пострадавшего мужчины написала в соцсетях, что сотрудники полиции начали поиск людей, которые напали на ее отца.
“Благодаря ряду звонков в вышестоящие инстанции сотрудники полиции начали поиск преступников. Неравнодушные граждане помогают изымать видеозаписи, искать очевидцев произошедшего и совершивших нападение”, — прокомментировала ухтинка в сети.
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