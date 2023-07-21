"Его ударили шокером": ухтинка ищет людей, которые напали на ее отца

Жительница Ухты ищет двух людей, которые, по словам женщины, зверски избили ее отца. Как рассказала жительница Коми, 69-летнего мужчину ударили шокером, а затем применили физическую силу. Женщина сообщила, что после всех издевательств пенсионера вывезли подальше от места преступления и выбросили за гаражами. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” пообщался с жительницей Ухты и узнал, что произошло.

Женщина рассказала корреспонденту сыктывкарского издания, что происшествие случилось в ночь с 14 на 15 июля на улице Советской в Ухте.

“На моего папу напали двое незнакомых. Со спины ударили шокером, после чего нанесли множественные удары по голове и другим частям тела. Проломили голову в двух местах, сломали три ребра”, — пишет ухтинка в соцсетях.

Также, по словам женщины, мужчину перевезли с места преступления на улицу Интернациональная и выбросили за гаражами.