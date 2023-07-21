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"Его ударили шокером": ухтинка ищет людей, которые напали на ее отца

"Его ударили шокером": ухтинка ищет людей, которые напали на ее отцаФото из архива "Pro Город Сыктывкар"

Жительница Ухты ищет двух людей, которые, по словам женщины, зверски избили ее отца. Как рассказала жительница Коми, 69-летнего мужчину ударили шокером, а затем применили физическую силу. Женщина сообщила, что после всех издевательств пенсионера вывезли подальше от места преступления и выбросили за гаражами. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” пообщался с жительницей Ухты и узнал, что произошло.

Женщина рассказала корреспонденту сыктывкарского издания, что происшествие случилось в ночь с 14 на 15 июля на улице Советской в Ухте. 

“На моего папу напали двое незнакомых. Со спины ударили шокером, после чего нанесли множественные удары по голове и другим частям тела. Проломили голову в двух местах, сломали три ребра”, — пишет ухтинка в соцсетях.

Также, по словам женщины, мужчину перевезли с места преступления на улицу Интернациональная и выбросили за гаражами. 

“Стоны моего отца услышал прохожий, который подошел к своему гаражу. Огромное ему спасибо. Он вызвал “скорую”, встретил их. После случившегося мой отец какое-то время был без сознания, а когда проснулся — ничего не помнил. Он не знал, как добрался с Советской до гаражей на Интернациональной”, — рассказала жительница Ухты. 

По словам женщины, полицейские пришли опрашивать ее отца о произошедшем 18 июля. 

“Мне пришлось звонить на горячую линию УМВД России, чтобы хоть что-то сделали. Моего отца опросили только спустя пару дней после случившегося. Его вещи не взяли на экспертизу. Сейчас уже почти нет смысла этого делать. Все отпечатки, ДНК — они пропали”, — возмущается ухтинка.

В МВД по Коми сообщили, что мужчина в тот день был пьян.

“Предварительно установлено, что потерпевший в состоянии алкогольного опьянения упал, потерял сознание. Мужчина получил травмы: сотрясение головного мозга, перелом второго и третьего ребра. Телефон мужчины найден неподалеку от места обнаружения ухтинца, находящиеся в кармане деньги остались при нем. В настоящее время полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего”, — отметили в ведомстве. 

19 июля дочь пострадавшего мужчины написала в соцсетях, что сотрудники полиции начали поиск людей, которые напали на ее отца.

“Благодаря ряду звонков в вышестоящие инстанции сотрудники полиции начали поиск преступников. Неравнодушные граждане помогают изымать видеозаписи, искать очевидцев произошедшего и совершивших нападение”, — прокомментировала ухтинка в сети.

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