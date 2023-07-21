Портфель ипотечного кредитования Сбера на Северо-Западе достиг триллиона рублей

По итогам первого полугодия 2023 года портфель ипотечного кредитования Сбербанка на Северо-Западе достиг триллиона рублей . Лидируют в портфеле кредиты на новостройки – 55 процентов . При этом на господдержку приходится 70% выданных кредитных средств на первичном рынке.

Увеличилась на 2% и доля ипотеки в общем портфеле кредитования физлиц Северо-Западного банка Сбербанка и составила 66 процентов .

Выдачи кредитов на недвижимость в СЗФО за шесть месяцев выросли в Сбере на 45% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Средняя сумма ипотечного кредита остаётся на уровне прошлого года – 3,5 миллионов рублей и 4,3 миллионов соответственно.

Популярность у жителей Северо-Запада набирают такие программы Сбера как "Ипотека для IT специалистов" – 6,4 миллиардов рублей (рост в 2,6 раза; 5,2 миллиардов приходится на Северную столицу), ипотека на индивидуальное жилое строительство – 13,2 миллиардов (рост в 6,5 раз; в Петербурге – 6,4 миллиардов), "Семейная ипотека" – 42 миллиардов рублей (прирост 75%; 25 миллиардов – в Петербурге). Наиболее востребованной программой сегодня остаётся льготная ипотека "Господдержка 2020" ( 44 миллиардов рублей , прирост 82%; 27 миллиардов – в Петербурге).

Справочно:

По 31 августа Сбер снизил ставки на Домклик по льготным ипотечным программам "Ипотека для IT", " Господдержка" и "Семейная ипотека" для покупки недвижимости на первичном рынке.

Минимальная ставка по "Семейной ипотеке" составит от 5,4% годовых с учётом сервиса электронной регистрации на Домклик. По "Господдержке" — от 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни.

Помимо готового или строящегося жилья на первичном рынке, по льготным программам можно купить земельный участок под строительство. Кроме того, можно построить жилой дом по льготным ставкам. По программе "Господдержка" она составит 7,3%, а по "Семейной ипотеке" — 5,3%.

Минимальная ставка по "Ипотеке для IT" составит от 4,1% годовых как для покупки квартир и жилых домов на первичном рынке, так и для строительства дома.

Первоначальный взнос по этим программам — от 15%.