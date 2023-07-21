510 миллионов рублей взяли жители Республики Коми в Сбере на строительство в 2023 году
- 12:00 21 июля
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По итогам первого полугодия 2023 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) кредитов на сумму 13,2 миллиардов рублей, это в 6,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. За шесть месяцев текущего года количество выданной Сбербанком ипотеки на цели ИЖС в СЗФО выросло в 5,5 раза.
Средний размер ипотечного кредита на ИЖС по Северо-Западу в 2023 году – 4,2 миллиона рублей, по Республике Коми – 3,4 миллиона рублей.
Количество выданных кредитов на индивидуальное жилищное строительство растёт с февраля текущего года и уже четвертый месяц подряд достигает исторического рекорда.
Кроме сезонной активности и тренда на приобретение частных домов, спрос на ИЖС стимулируют льготные программы ипотеки. Доля объёма их выдачи в таких кредитах в Республике Коми достигает 99%.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
"Интерес населения к сегменту индивидуального жилищного строительства растёт каждый день. Это доказывают цифры. С начала года в Республике Коми было выдано более 500 кредитов именно под ИЖС".
Также в Сбере появилась возможность при кредитовании выбирать: самостоятельно строить дом или с подрядчиком. И теперь можно взять ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения на период стройки. С условиями выдачи кредита в упрощённом порядке можно ознакомиться на сайте Домклик.
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