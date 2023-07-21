510 миллионов рублей взяли жители Республики Коми в Сбере на строительство в 2023 году

По итогам первого полугодия 2023 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) кредитов на сумму 13,2 миллиардов рублей , это в 6,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. За шесть месяцев текущего года количество выданной Сбербанком ипотеки на цели ИЖС в СЗФО выросло в 5,5 раза.

Средний размер ипотечного кредита на ИЖС по Северо-Западу в 2023 году – 4,2 миллиона рублей , по Республике Коми – 3,4 миллиона рублей .

Количество выданных кредитов на индивидуальное жилищное строительство растёт с февраля текущего года и уже четвертый месяц подряд достигает исторического рекорда.

Кроме сезонной активности и тренда на приобретение частных домов, спрос на ИЖС стимулируют льготные программы ипотеки. Доля объёма их выдачи в таких кредитах в Республике Коми достигает 99%.