В Ухте вынесли приговор по двойному убийству 28-летней давности

В Ухте вынесли приговор по делу 67-летнего местного жителя, которого признали виновным в умышленном убийстве двух человек и осужден на 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По данным суда, в конце 1994 года мужчина, освободившийся из колонии, познакомился с двумя ухтинцами и отправился к ним в гости. Во время распития алкоголя возник конфликт, в ходе которого гость вооружился топором и нанес удары по головам своих знакомых, которые скончались на месте происшествия.