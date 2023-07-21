В Ухте вынесли приговор по двойному убийству 28-летней давности
- 16:40 21 июля
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- Служба новостей
В Ухте вынесли приговор по делу 67-летнего местного жителя, которого признали виновным в умышленном убийстве двух человек и осужден на 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
По данным суда, в конце 1994 года мужчина, освободившийся из колонии, познакомился с двумя ухтинцами и отправился к ним в гости. Во время распития алкоголя возник конфликт, в ходе которого гость вооружился топором и нанес удары по головам своих знакомых, которые скончались на месте происшествия.
Осужденный – гражданин Республики Беларусь. До совершения убийства был судим за кражу и побег из мест лишения свободы.
Преступление было долгое время нераскрытым, но в 2022 году при проверке дактилоскопических учетов было установлено соответствие следов пальцев рук мужчины со следами рук, изъятых при осмотре места происшествия. Признание виновности было получено в ходе возобновленного предварительного следствия.
Приговор не является окончательным и может быть обжалован.
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