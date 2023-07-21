Скончалась звезда легендарного сериала "Санта-Барбара"
- 17:30 21 июля
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- Служба новостей
Ушел из жизни актер главных американских мыльных опер. Прославившийся ролями в "Санта-Барбаре" и "Днях нашей жизни" Ник Бенедикт умер в день своего 77-летия в Аризоне, передает Super со ссылкой на портал Deadline.
Известно, что причиной смерти голливудского актера стали осложнения после операции на позвоночнике. Пару недель назад звезду экстренно госпитализировали: все его тело ниже шеи было парализовано. Родные и поклонники даже организовали сбор средств, чтобы у семьи Ника была возможность справиться с многочисленными счетами, покупкой медикаментов и еды.
"Ему потребуется постоянная забота и поддержка", — говорилось в сообщении фонда. Но уже через несколько дней после срочного хирургического вмешательства мужчины не стало.
Из близких Бенедикта осталась его жена Джинджер, с которой они прожили вместе 22 года. О случившемся сообщила сама вдова.
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