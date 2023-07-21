Скончалась звезда легендарного сериала "Санта-Барбара"

Ушел из жизни актер главных американских мыльных опер. Прославившийся ролями в "Санта-Барбаре" и "Днях нашей жизни" Ник Бенедикт умер в день своего 77-летия в Аризоне, передает Super со ссылкой на портал Deadline.

Известно, что причиной смерти голливудского актера стали осложнения после операции на позвоночнике. Пару недель назад звезду экстренно госпитализировали: все его тело ниже шеи было парализовано. Родные и поклонники даже организовали сбор средств, чтобы у семьи Ника была возможность справиться с многочисленными счетами, покупкой медикаментов и еды.