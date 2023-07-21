"Народный контроль": сыктывкарцу отказали в анестезии при обращении в больницу
- 14:18 21 июля
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- Екатерина Барандова
В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивает отсутствие горячей воды и отсутствие ступеней на улице, а кто-то жалуется на разбросанный мусор и работу врачей в поликлиниках. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.
Про воду:
"Накипело! Морозова 126, что с горячей водой? С пяти до шести утра идет только холодная вода, с 23 часов тоже только холодная. Также в 15 часов дня горячей воды не было. Идет еле теплая с песком! На работу надо идти, а помыться нормально возможности нет! Ни одного объявления не висит...Такие деньги плачу, а условий ноль!"
Ответ мэрии:
”Передали информацию о проблемах с температурой горячей воды и ее качеством специалистам ЖКХ. Они свяжутся с управляющей компанией и ресурсниками, выяснят причины ситуации, рассмотрят варианты решения проблемы. Для этого потребуется время. Вернемся с ответом в течение недели. Также, чтобы не терять время, оставьте, пожалуйста, сигнал в Госжилинспекцию по сложившейся ситуации через специальную форму на портале ГИС ЖКХ. Это специальное надзорное ведомство, которое наделено надзорными полномочиями и защищает права граждан во взаимодействии с управляющими и ресурсоснабжающими организациями. В данном случае важно обратиться именно через ГИС ЖКХ. Это инструмент официального обращения в рамках 59-ФЗ. На сегодняшний день сообщения из соцсетей не обладают аналогичной юридической силой и не позволяют инициировать контрольно-надзорные мероприятия”.
Про ступени:
"Кто контролирует работы по благоустройству Эжвинского района? Ремонт пешеходной зоны по адресу по адресу: Спортивный переулок, между домами №36, №98 и налоговой: закатали ступеньки к проезжей части и спуск вдоль дома №64 по улице Мира. Остатки ступенек между елями окончательно разворотили и перемешали с грунтом. Как зимой будут передвигаться пешеходы? Вылетать под колеса машин? Там школьников неиссякаемый поток. Просьба принять меры".
Ответ мэрии:
”Увидели пост, поясним ситуацию. Ступеньки убрали для облегчения подъема и спуска пешеходов с колясками. Угол наклона там небольшой. Зимой тротуар будут чистить и подсыпать песком”.
Про мусор:
"Вот такая помойка напротив торца дома №12 по улице Осипенко. Мусор вывозят, все летит на траву. Служба теплокомфорта ничего не предпринимает".
Ответ мэрии:
“Специалисты осмотрели участок, мусор по этому адресу отсутствует. В подтверждение прикладываем фотографии”.
Про светофор:
"В Сыктывкаре на перекрестке улиц Карла Маркса и Чкалова не работает светофор для пешеходов. В пять вечера вообще перестал гореть. Примите меры".
Ответ мэрии:
“Рады сообщить, что поломка устранена силами предприятия "Дорожное хозяйство".
Про поликлинику:
"Почему в государственных клиниках отказываются колоть обезболивающее во время некоторых болезненных процедур? В поликлинике на Карла Маркса и на Гаражной наотрез отказались делать обезболивающее перед пунктированием. Процесс очень неприятный, некоторые теряют сознание. Врач был предупрежден, что у меня болевой порог очень низкий и я могу упасть в обморок. Однако это его не остановило. Также, когда мне делали эту же процедуру в платной клинике — анестезию кололи. Почему по полису, который мы оплачиваем, нам предоставляют некачественные услуги? На закупку препаратов выделяют немаленькие суммы. А у нас в поликлиниках врачи даже баночки для анализов заставляют самим покупать".
Ответ минздрава:
“Перед пункцией врачи должны делать обезболивающее в место проведения манипуляции в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Просим автора поста связаться с нами в личных сообщениях и сообщить свои данные: фамилию, имя, отчество и дату рождения. Это позволит нам выявить, кто из врачей именно проводил пункцию и отказал в обезболивании”.
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