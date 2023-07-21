"Народный контроль": сыктывкарцу отказали в анестезии при обращении в больницу

В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивает отсутствие горячей воды и отсутствие ступеней на улице, а кто-то жалуется на разбросанный мусор и работу врачей в поликлиниках. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.

Про воду:

"Накипело! Морозова 126, что с горячей водой? С пяти до шести утра идет только холодная вода, с 23 часов тоже только холодная. Также в 15 часов дня горячей воды не было. Идет еле теплая с песком! На работу надо идти, а помыться нормально возможности нет! Ни одного объявления не висит...Такие деньги плачу, а условий ноль!"

Ответ мэрии: