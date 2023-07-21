Плати SberPay QR: когда карты и наличные не нужны

Сбер постоянно работает над тем, чтобы предоставлять самые передовые и безопасные способы для оплаты товаров и услуг. С помощью SberPay QR наши клиенты совершают покупки максимально удобно, ведь нет необходимости носить с собой банковскую карту или наличные. А продавцам сервис позволяет повысить конверсию покупок, а значит увеличить прибыль компании. Разберемся, как работает эта опция. Платите телефоном

Технология работает предельно просто и для клиента, и для продавца. Терминал генерирует QR-код, клиент считывает его камерой своего телефона и оплачивает покупку в один клик в мобильном приложении банка. Привыкли платить телефоном? Забыли карту? Не взяли наличные? Достаточно навести камеру смартфона на экран терминала с QR-кодом и подтвердить покупку в приложении банка.

Если вы не клиент Сбера

Оплачивать покупки по QR-коду можно с карт Тинькофф, Альфа-Банк, Совкомбанк. Не важно, дебетовая карта или кредитная. Сервис работает независимо от того, какая операционная система на вашем телефоне, есть в нем NFС или нет.

Выгоды для покупателей

Функция дает возможность оплачивать любой товар или услугу по безналичному расчету. Соответственно, на все потраченные средства начисляются бонусы от СберСпасибо. Это позволяет накопить больше баллов и потратить их на собственные нужды.