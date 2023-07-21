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В Сыктывкаре школьник выстрелил однокласснику в лоб на уроке ОБЖ

В Сыктывкаре школьник выстрелил однокласснику в лоб на уроке ОБЖФото из архива "Pro Города"

Директор Эжвинской школы была оштрафована за действия учителя ОБЖ, который недостаточно следил за учениками и допустил несчастный случай на тренировке по стрельбе.

Весной 2023 года учитель-организатор ОБЖ без согласия руководства школы собрал группу учащихся и провел с ними тренировку по стрельбе из пневматической винтовки в подвальном помещении, которое не соответствовало требованиям безопасности. По окончании тренировки учитель оставил учащихся без присмотра, и один из учеников случайно выстрелил в одноклассника.

Администрация школы провела расследование и подтвердила нарушение требований безопасности. В суде директор школы признала свою вину, раскаялась и заявила, что допущенные нарушения уже устранены. Мировой судья вынес решение о привлечении директора школы к административной ответственности и оштрафовал ее на 10 000 рублей.

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