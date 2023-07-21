В Сыктывкаре школьник выстрелил однокласснику в лоб на уроке ОБЖ

Директор Эжвинской школы была оштрафована за действия учителя ОБЖ, который недостаточно следил за учениками и допустил несчастный случай на тренировке по стрельбе.

Весной 2023 года учитель-организатор ОБЖ без согласия руководства школы собрал группу учащихся и провел с ними тренировку по стрельбе из пневматической винтовки в подвальном помещении, которое не соответствовало требованиям безопасности. По окончании тренировки учитель оставил учащихся без присмотра, и один из учеников случайно выстрелил в одноклассника.