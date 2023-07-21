В лагере "Чайка" школьников из Коми научат фехтовать и стрелять из лука

В Коми продолжается набор в детский палаточный лагерь "Чайка". Смена "Храбрые сердца" пройдет с 26 июля по 4 августа. Располагается лагерь в Сыктывдинском районе, деревня Малая Слуда. Помимо мастер-классов, и спортивных и творческих программ дети смогут овладеть теорией фехтования и даже стрельбой из лука. Детей научат тактике и технике боя, а также расскажут об истории этих видов спорта. Но теорией дело не ограничится: детей ждут соревнования, где они смогут показать усвоенные навыки на практике.

Также предусмотрены и занятия для любителей декоративно-прикладного творчества. Детей научат создавать уникальные изделия собственными руками, где они смогут проявить фантазию и креативность.