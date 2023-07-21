Единое пособие в Коми: как его получить, кто может на него рассчитывать и сколько заплатят

В Республике Коми 26,5 тысяч семей получают единое пособие. Оно назначается в случае, если ежемесячный доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный по месту жительства заявителя в регионе. Также оценивается имущество семьи и занятость родителей. О нюансах назначения пособия в интервью с "Pro Город Сыктывкар" рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Республике Коми Антон Хозяинов.

В семье трое детей. На двоих назначено пособие от 8 до 17 лет, заявление подавала мама. Может ли отец подать заявление на единое пособие на третьего ребенка?

Подать заявление на единое пособие может любой из родителей ребенка. Но нужно учитывать, что при подаче заявления на единое пособие только на одного ребенка, в доход семьи будут учтены выплаты на остальных двух детей, произведенные в оцениваемом периоде.

Неработающие женщины раньше могли получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас оно назначается или можно подать заявление только на единое пособие?

Если ребенок родился после 1 января 2023 года, неработающие мамы могут выбрать – получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет или единое пособие. При этом нужно отметить, что с 1 января 2023 года пособие по уходу назначается по тем же правилам, что и единое: оценивается доход, имущество и занятость. Однако суммы этих пособий разные.

Допустим, неработающая мама подала заявление на единое пособие, назначили 50%. Она посчитала, что ей выгоднее получать пособие до полутора лет. Можно ли отказаться от единого пособия в пользу пособия по уходу?

Да, в таком случае нужно подать заявление на оформление пособия по уходу за ребенком до полутора лет. После его назначения выплата единого пособия прекратится.

Если мама не гражданка России, а ребенок имеет российское гражданство, могут ли назначить единое пособие?

Одно из основных условий назначения единого пособия: родитель должен быть гражданином России и проживать на территории нашей страны. Поэтому в данном случае назначение пособия невозможно.

Как подтвердить доходы, полученные по гражданско-правовому договору?

Информацию о доходах, которые родители получили по гражданско-правовому договору, в Социальный фонд передаст Федеральная налоговая служба. Поэтому самому заявителю предоставлять документы, подтверждающие доход по договору ГПХ, не нужно.

Какими документами можно подтвердить одну из уважительных причин отсутствия дохода - непрерывное лечение более 3 месяцев?

В этом случае заявитель может представить в Социальный фонд справку из медицинской организации о непрерывном лечении.

При назначении пособия в доход семьи учитывается весь вклад в банке или только проценты по нему?

При расчете среднедушевого дохода учитываются сведения о процентах по вкладам в банках, полученные в оцениваемом периоде. Сумма вклада не учитывается.

Учитывается ли при назначении единого пособия выплата по программе «Молодая семья»? А жилищная субсидия военнослужащим?

Доход, полученный в виде сертификата, субсидии, по программе "Молодая семья", не учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи. Также не учитывается доход, полученный в виде жилищной субсидии военнослужащим.

Бывший супруг дает деньги на ребенка без оформления алиментов. Что указать в графе об алиментах? И как проверяется эта информация?

При расчете дохода семьи будет учтена сумма алиментов, которая указана в заявлении. При этом заявитель несет ответственность за достоверность информации.

Мама зарегистрирована по месту жительства в одном регионе, а дети с отцом в другом. По какому месту жительства обращаться за назначением единого пособия, прожиточный минимум какого региона учтут?

Подать заявление на единое пособие может любой из родителей ребенка по месту жительства или пребывания заявителя. Соответственно, будет учтен прожиточный минимум на душу населения, установленный по месту проживания того родителя, который подает заявление.

Продлевается ли единое пособие до 23 лет, если ребенок поступил в вуз на очную форму обучения на бюджет?

Единое пособие выплачивается до достижения ребенком возраста 17 лет. Продление пособия при поступлении в вуз не предусмотрено.

Я нахожусь в декретном отпуске. Муж - иностранный гражданин, работает в другой стране. Как подтвердить его доходы?

В этом случае нужно предоставить документ, удостоверяющий личность супруга (иностранный паспорт), свидетельство о браке (если брак зарегистрирован не в России). Паспорт и свидетельство о браке предоставляются с заверенным на русский язык переводом. Также нужно предоставить сведения о доходах супруга от трудовой деятельности за границей, их можно получить в компетентном органе иностранного государства.

Единое пособие будет продлеваться автоматически или его надо продлевать самостоятельно?

Единое пособие назначается на 12 месяцев с месяца подачи заявления. Новое заявление можно подать в последний месяц выплатного периода. Например, если пособие назначено до 31 декабря, заявление можно подать начиная с 1 декабря. В случае, если заявление подано через портал госуслуг, Социальный фонд заранее проинформирует родителей о том, что истекает выплатной период и нужно подать новое заявление. Такое уведомление поступит в личный кабинет портала.

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