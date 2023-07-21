В Коми завели уголовное дело против бригадира РЖД

В Коми перед судом предстанут сотрудник транспортной компании, подозреваемый во взятке в значительном размере (ч.2 ст.290 УК РФ), исполнительный директор коммерческой организации, подозреваемый в даче взятки (ч.2 ст.291 УК РФ), а также менеджер организации, который, по мнению следователей, стал посредником в коррупционной схеме. Ему инкриминируют посредничество во взяточничестве (ч.1 ст.291.1 УК РФ).



Как поясняется в материалах дела, в 2022 году в Усинске исполнительный директор фирмы, занимающейся перевозками грузов, дал взятку бригадиру филиала транспортной компании. В преступной схеме также участвовал менеджер фирмы, который выступил посредником в передаче денежных средств. Согласно устной договоренности, сотрудники ж/д участка обещали в первоочередном порядке выполнить погрузочно-разгрузочные работы и коммерческий осмотр. Это было необходимо, в том числе, чтобы исключить простои организации. За оперативность бригадир и получил соответствующее вознаграждение.



Сотрудники регионального Следственного комитета собрали доказательную базу. После того, как прокурор вынесет обвинительное заключение, дело рассмотрят в суде.