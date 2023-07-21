В Минздраве Коми вновь прокомментировали запрет на лечение в других регионах

В Минздраве Коми прокомментировали запрет на лечение в других регионах. По словам зампреда правительства региона Ларисы Карачевой, в соответствии с законом каждый житель Коми может получить бесплатную медицинскую помощь в любом учреждении на территории России, если его случай является страховым.





Она также отметила, что, если врач видит необходимым пройти лечение пациенту в другом медучреждении, направление выдается, как правило, в федеральную организацию.



Напомним, впервые о запрете на лечение в других субъектах заговорили в марте 2023 года. Тогда ситуацию прокомментировал глава Минздрава Коми Игорь Дягилев. Он отметил, что введенные меры помогают сохранить деньги внутри республики. По его мнению, отправляя пациентов на лечение в другие субъекты, регион теряет больше миллиарда, что приводит, в том числе к отсутствию возможности закупить новое оборудование. Чиновник также отметил, что только за первые месяцы нововведения удалось сэкономить больше 100 миллионов рублей.