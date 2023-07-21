В Коми приятели обокрали два дачных домика и получили реальный срок

В Коми владельцы дачных поселков своими силами поймали вора и сдали его правоохранителям. У ещё одного преступника активные граждане нашли сумку с документами. Благодаря чему оба нарушителя попали в руки правоохранителям. Теперь они отправится за решётку, сообщили в пресс-службе судов по Коми.



Как следует из материалов дела, в октябре 2022 года, жители Сосногорска и Ухты совершили две крали в частном обществе "Нефтяник". Внутрь домиков они проникли через разбитое окно, где в общей сложности набрали продуктов и другого имущества на сумму около 15 тысяч рублей. Все "добытое" они продали в Сосногорске, а после решили отдохнуть распивая спиртные напитки. После того, как алкоголь закончился, мужчины решили опустошить ещё один дачных домик. Однако в этот раз удача оказалась не на стороне злоумышленников. Их заметили владельцы соседних дачных домиков и бросили все силы на задержание воров. Одного мужчину поймали сразу, второй успел сбежать, но оставил сумку с паспортом.



После того как нарушителей задержали правоохранители, те полностью признались в содеянном, раскаялся и принесли публичные извинения. Более того, они полностью возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим.



Отметим, каждый из подсудимых имел не снятые и не погашенные судимости. Кроме того олин из нарушителей совершил преступление в период условно-досрочного освобождения.



Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства суд признал мужчин виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима на срок два года и 10 месяцев для одного из подсудимых и три года и два месяца для другого.