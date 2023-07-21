Будут биться в экстазе: Тамара Глоба назвала двух главных счастливчиков конца июля

Знаменитый астролог Тамара Глоба считает, что конец июля подарит двум знакам зодиака волшебные перемены в жизни. Тельцы и Рыбы наконец обретут свое счастье, считает астролог с мировым именем. Специалист по звездам уверена, что в жизни представителей двух зодиакальных созвездий произойдут события, которые вознесут их на вершину блаженства. Телец

Представители земного знака получат материальное благополучие и возможность круто продвинуться по карьерной лестнице. Все это позволит Тельцам совершить крупную покупку, о которой они давно мечтали.

Рыбы