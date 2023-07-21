Будут биться в экстазе: Тамара Глоба назвала двух главных счастливчиков конца июля
- 08:00 21 июля
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- Служба новостей
Знаменитый астролог Тамара Глоба считает, что конец июля подарит двум знакам зодиака волшебные перемены в жизни. Тельцы и Рыбы наконец обретут свое счастье, считает астролог с мировым именем. Специалист по звездам уверена, что в жизни представителей двух зодиакальных созвездий произойдут события, которые вознесут их на вершину блаженства.
Телец
Представители земного знака получат материальное благополучие и возможность круто продвинуться по карьерной лестнице. Все это позволит Тельцам совершить крупную покупку, о которой они давно мечтали.
Рыбы
Представителям водного знака захочется творить. Масса сил и энергии помогут реализовать давно задуманное. Наступит лучшее время для Рыб, чтобы сделать максимум возможного. Глядя на плоды своих трудов, Рыбы почувствуют себя по-настоящему счастливыми.
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