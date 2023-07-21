О чем нужно помнить в пятницу всем знакам Зодиака: гороскоп на 21 июля 2023

Овен Сегодня вам придется принять некое решение, причем желательно это дело не откладывать, ибо найдется кому принять его за вас. Жизнь не станет вас ждать, если вам придет в голову задержаться.

Телец

Сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать, вам отведена лишь созерцательная роль.

Близнецы

Вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит, далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть, что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет.

Рак

Венера сегодня будет к вам благосклонна. Однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия лично.

Лев

Постарайтесь сегодня не делать ничего, исходя из благих намерений. Каждое из таких действий нынче может превратиться в чудовищную ошибку, разбираться с последствиями которой придется очень долго.

Дева

Покуда вы будете оставаться в рамках благоразумия, все будет идти как по маслу. Однако, как только вы, решив, что теперь море - по колено, а горы - по плечо, вздумаете пойти на риск, Фортуна моментально от вас отвернется.

Весы

Раскройте свои карты, у вас все равно все на лице написано. Сегодня вы не сможете быть надежным хранителем секретов.

Скорпион

Ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет.

Стрелец

Сегодня вы будете подобны канатоходцу, балансирующему над бездной и, что интересно, получающему от этого удовольствие. Не впадайте в панику сразу, вы не разобьетесь, зато привлечете всеобщее внимание.

Козерог

Сегодня вы лучше всего будете чувствовать себя, оставаясь в одиночестве. Это вам вряд ли удастся, так что постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от шума.

Водолей

Быть может, вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали - тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете.

Рыбы