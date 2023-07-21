Сведет в могилу: Глоба предсказала двум знакам зодиака проблемы со здоровьем в августе
- 06:30 21 июля
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- Служба новостей
Знаменитый советский и российский астролог Тамара Глоба сделала прогноз для всех знаков зодиака на август 2023 года. В предсказании специалист по звездам выделила двух представителей зодиакальных созвездий. Астролог с мировым именем считает, что им пора вплотную заняться здоровьем.
Овен
Представители огненного знака пострадают от неврозов. Нервные срывы и стрессы могут стать причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы. Не тяните, если замечаете у себя симптомы, немедленно обратитесь к врачу! Звезды советуют Овнам меньше переживать и больше отдыхать, вы сможете устранить причину неврозов, если станете проще относиться к происходящему.
Телец
Представители земного знака могут подорвать здоровье из-за несоблюдения режима труда и отдыха. Частые переутомления для Тельцов – обычное дело, однако ничем хорошим это не закончится, старайтесь равномерно распределять время на работу и отдых.
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