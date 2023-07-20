"Все его любят": как живет сыктывкарский кот-пожарный по кличке Гоша

В Сыктывкарской пожарной части живет кот породы британец по кличке Гоша. Пушистик отважно борется с мышами и крысами, а также помогает снять стресс спасателям после тяжелой работы. Журналист издания “Про Город” пообщался с пожарными, и узнал, как кот появился в части.

Серый кот Гоша появился в пожарной части восемь лет назад. Как рассказал заместитель начальника 12 пожарно-спасательной части Денис Захаров, за питомцем ухаживает каждый сотрудник.

Кот Гоша решил пойти на руки только к пожарному Димару Ивашову (на фото)

“Его принесли нам восемь лет назад. Претензий к появлению питомца не было. Все его приняли. С тех пор он живет у нас. Все приносят ему угощения. Ест он обычную еду — “Китикет”, “Вискас”. Кот кастрирован, прививки ему делали. Летом он у нас гуляет на улице. За территорию не уходит. Его все очень любят”, — поделился сотрудник МЧС.

Кот Гоша выполняет очень важную работу в части — ловит вредителей и успокаивает после смены пожарных.