"Все его любят": как живет сыктывкарский кот-пожарный по кличке Гоша
- 17:20 20 июля
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- Марина Ладанова
В Сыктывкарской пожарной части живет кот породы британец по кличке Гоша. Пушистик отважно борется с мышами и крысами, а также помогает снять стресс спасателям после тяжелой работы. Журналист издания “Про Город” пообщался с пожарными, и узнал, как кот появился в части.
Серый кот Гоша появился в пожарной части восемь лет назад. Как рассказал заместитель начальника 12 пожарно-спасательной части Денис Захаров, за питомцем ухаживает каждый сотрудник.
Кот Гоша решил пойти на руки только к пожарному Димару Ивашову (на фото)
“Его принесли нам восемь лет назад. Претензий к появлению питомца не было. Все его приняли. С тех пор он живет у нас. Все приносят ему угощения. Ест он обычную еду — “Китикет”, “Вискас”. Кот кастрирован, прививки ему делали. Летом он у нас гуляет на улице. За территорию не уходит. Его все очень любят”, — поделился сотрудник МЧС.
Кот Гоша выполняет очень важную работу в части — ловит вредителей и успокаивает после смены пожарных.
“У нас больше нет грызунов в здании. Во время психологической разгрузки кот помогает снять усталость и напряжение пожарных. Если я работаю за столом, Гоша может прийти ко мне ластиться. Он сам по себе ходит. К кому захочет — к тому и идет”, — рассказал Денис Захаров.
В распоряжении кота Гоши целое здание. В пожарной части он чувствует себя хозяином.
“Он ходит везде. Любит обходить территорию пожарной части, наблюдает, чем в течении дежурных суток занимаются работники. У него нет какой-то определенной лежанки. Гоша спит везде, где хочет”, — отметил пожарный.
Кот в последнее время стал очень популярным и уже устал от внимания камер. Поэтому, когда в пожарную часть пришел корреспондент, Гоша сразу занервничал и стал проситься на улицу.
“Он не любит, когда к нему сразу столько внимания. Идет не ко всем. Сейчас лето, тепло и он очень хочет гулять”, — прокомментировал Денис.
В итоге Гоша прямо во время фотосессии убежал под машину.
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