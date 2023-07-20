В России в сто раз увеличат штрафы за неявку в военкомат

Штрафы за неявку в военкоматы дойдут до 50 тысяч рублей. За несообщение подлежащего призыву гражданина о выезде за рубеж – до 20 тысяч. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Изменения предложены ко второму чтению законопроекта на другую тему, пишет "РГ". Решено изменить статью 21.5 КоАП – "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Если гражданин без уважительной причины не явился по повестке военного комиссариата, его оштрафуют на сумму от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, то же касается неявки в орган, осуществляющий первичный воинский учет. Сейчас за это грозит штраф от 500 рублей до трех тысяч рублей.

А в случае, если подлежащий призыву в гражданин не сообщил в военкомат о выезде из РФ на срок более трех месяцев, штраф составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Ранее тоже могли оштрафовать на сумму только до трех тысяч рублей.

Такой же штраф грозит, если такое лицо не сообщит об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.

Повышается и штраф за уклонение гражданина от медицинского освидетельствования по направлению призывной комиссии. Сейчас он небольшой - от 500 до трех тысяч рублей. Будет - от 15 до 25 тысяч рублей. Аналогичным образом поправками повышается штраф за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Вводятся серьезные штрафы и для тех, кто занимается призывом в РФ и нарушает. Так, за неоповещение граждан о повестке военкомата должностному лицу будет грозить штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. За неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей. Для юрлиц штрафы дойдут до полумиллиона.

Закон должен вступить в силу с 1 октября нынешнего года.