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Республиканская стоматологическая поликлиника начнет круглосуточный прием

Республиканская стоматологическая поликлиника начнет круглосуточный приемФото из архива "Pro Города"

С 1 августа специалисты Республиканской стоматологической поликлиники начнут круглосуточный прием для пациентов, которым требуется неотложная помощь. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Начиная с первого августа, за неотложной помощью к стоматологу можно будет обратиться с 20:00 до 8:00 в будни, и круглосуточно — по выходным. Прием пациентов будет проходить в поликлинике по улице Ленина, 84, в кабинете №13 на первом этаже. Войти в здание в это время можно будет с боковой части, где также обустроен пандус. В кабинет проведена специальная кнопка для экстренного вызова сотрудников Росгвардии и установлена видеокамера.

Вести прием будут врач-стоматолог и медицинская сестра. Обратиться за срочной помощью можно, когда необходимы:

  • анестезия (аппликационная, внутриротовая);
  • наложение обезболивающих повязок;
  • удаление зубов (кроме сложных удалений);
  • внутриротовой разрез с дренированием раны;
  • первичная хирургическая обработка раны;
  • лечение альвеолита;
  • наложение мышьяка;
  • остановка кровотечения;
  • трепанация зубов по поводу острого периодонтита.

Госпитализации по неотложным показаниям подлежат пациенты, состояние которых требует проведения медицинских вмешательств в стационарных условиях:

  • травмы мягких тканей и переломы костей челюстно-лицевой области;
  • абсцессы, флегмоны челюстно-лицевой области;
  • подозрение на развитие анаэробной инфекции.

Взрослые будут направляться в челюстно-лицевое отделение Коми республиканской клинической больницы, дети – в отделение челюстно-лицевой хирургии Коми республиканской детской больницы, сообщает Минздрав региона.

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