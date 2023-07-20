Республиканская стоматологическая поликлиника начнет круглосуточный прием

С 1 августа специалисты Республиканской стоматологической поликлиники начнут круглосуточный прием для пациентов, которым требуется неотложная помощь. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Начиная с первого августа, за неотложной помощью к стоматологу можно будет обратиться с 20:00 до 8:00 в будни, и круглосуточно — по выходным. Прием пациентов будет проходить в поликлинике по улице Ленина, 84, в кабинете №13 на первом этаже. Войти в здание в это время можно будет с боковой части, где также обустроен пандус. В кабинет проведена специальная кнопка для экстренного вызова сотрудников Росгвардии и установлена видеокамера.