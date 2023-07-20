Республиканская стоматологическая поликлиника начнет круглосуточный прием
- 15:20 20 июля
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- Служба новостей
С 1 августа специалисты Республиканской стоматологической поликлиники начнут круглосуточный прием для пациентов, которым требуется неотложная помощь. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Начиная с первого августа, за неотложной помощью к стоматологу можно будет обратиться с 20:00 до 8:00 в будни, и круглосуточно — по выходным. Прием пациентов будет проходить в поликлинике по улице Ленина, 84, в кабинете №13 на первом этаже. Войти в здание в это время можно будет с боковой части, где также обустроен пандус. В кабинет проведена специальная кнопка для экстренного вызова сотрудников Росгвардии и установлена видеокамера.
Вести прием будут врач-стоматолог и медицинская сестра. Обратиться за срочной помощью можно, когда необходимы:
- анестезия (аппликационная, внутриротовая);
- наложение обезболивающих повязок;
- удаление зубов (кроме сложных удалений);
- внутриротовой разрез с дренированием раны;
- первичная хирургическая обработка раны;
- лечение альвеолита;
- наложение мышьяка;
- остановка кровотечения;
- трепанация зубов по поводу острого периодонтита.
Госпитализации по неотложным показаниям подлежат пациенты, состояние которых требует проведения медицинских вмешательств в стационарных условиях:
- травмы мягких тканей и переломы костей челюстно-лицевой области;
- абсцессы, флегмоны челюстно-лицевой области;
- подозрение на развитие анаэробной инфекции.
Взрослые будут направляться в челюстно-лицевое отделение Коми республиканской клинической больницы, дети – в отделение челюстно-лицевой хирургии Коми республиканской детской больницы, сообщает Минздрав региона.
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