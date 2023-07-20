Шквальный ветер и гроза: в Сыктывкаре объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время с сохранением до 22 часов 20 июля по республике и в районе Сыктывкара ожидаются грозы, местами ливень (15 мм и более), шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

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