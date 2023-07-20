Россиян призвали срочно сменить пароли от всех соцсетей — что случилось

Никогда такого не было и вот опять. В Сеть утекло большое количество персональных данных, сообщили в Совете Федерации. В связи с чем, по словам заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики, сенатора Артема Шейкина, всем в срочном порядке нужно изменить пароли в соцсетях на абсолютно новые. Об этом он рассказал РИА "Новости". Также сенатор озвучил еще несколько нюансов, которые необходимо учитывать в данном вопросе.

"Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации, ваша дата рождения, сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы, не подряд идущие цифры", — предупредил Артем Шейкин.