Встречал медведь и коми шаньги: в Сыктывкар прилетели ведущие программы “Русские перцы”

19 июля в Сыктывкар прилетели ведущие программы “Русские перцы” федерального “Русского радио” Антон Юрьев, Полина Жукова и Дмитрий Морозов. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” побывал на встрече звезд в аэропорту.



Известные радиоведущие приехали в Сыктывкар в рамках программы “Русские перцы”. Сейчас они выходят в федеральный радиоэфир из разных городов России. Помимо этого, звезды посещают разные памятные и знаменитые места, откуда ведут свой видеоблог. Ранее ведущие уже посетили Сочи, Екатеринбург, Тулу, Тверь, Самару и Санкт-Петербург.



В сыктывкарский аэропорт ведущие прилетели в районе 21 часа вечера. Встречали их местные сотрудники сыктывкарской студии “Русского радио”. Также звезд встретил аниматор в костюме медведя, а при выходе с аэропорта им сразу предложили коми шаньги.



Сегодня, 20 июля, звезды “Русского радио” выходили в федеральный прямой эфир из сыктывкарской студии. После — они поедут на экскурсию в финно-угорский этнопарк в селе Ыб.