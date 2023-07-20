20 июля: чем опасно противостояние Марса и Сатурна и что нужно делать в этот день

20 июля случится важное явление в астрономии: две мощные планеты займут позиции антагонистов. Как это отразится на жизни людей и какие последствия можно ожидать, рассказал Life. 20 июля 2023 года произойдёт невероятное астрономическое событие. Две сильные планеты — Марс и Сатурн — будут противостоять друг другу. То есть встанут по противоположным сторонам Земли относительно Солнца. И, конечно, подобное не может не отразиться на нашей жизни. Влияние небесных тел будет как положительным, так и негативным.

Что принесет противостояние Марса и Сатурна 20 июля

Энергия Марса и Сатурна в целом окажется позитивной и подарит людям смелость, бодрость и силы. Появится желание активнее работать, больше двигаться, принимать ответственные решения. Уровень тревожности станет ниже, да и в целом ментальное состояние улучшится. Люди, которым не хватало мотивации или знака от Вселенной, побуждающего к действиям, наконец это получат. Осознают свою цель и необходимость жизненных перемен.

Однако данное явление окажет и отрицательное влияние. Так как светила выступают в роли антагонистов, этим они усилят напряжение Плутона. Далекая планета отвечает за вещи глобального характера, влияет на массы и масштабные конфликты и кризисы. Нестабильное эмоциональное состояние может спровоцировать ссоры и разногласия. Увеличится риск получить травму. 20 июля людей может накрыть необоснованное чувство страха и непережитых обид.

Противостояние Марса и Сатурна: чего нельзя делать 20 июля

20 июля, когда Марс и Сатурн занимают противоборствующие позиции, не следует совершать определенные действия, иначе это может закончиться плачевно.

Звёзды не рекомендуют есть тяжелую пищу: жирное, жареное, приготовленное на гриле, шашлыки.

Нельзя также употреблять спиртные напитки, даже слабоалкогольные.

Не стоит пользоваться острыми предметами, велик риск получить травму.

Не рекомендуются большие физические нагрузки.

Не надо долго находиться на открытом солнце, а также в местах скопления людей.

Старайтесь избегать общения с людьми, которые вам неприятны.

В день противостояния Марса и Сатурна нельзя одалживать деньги, брать или давать взятки. Совершать какие-либо махинации с финансами. Применять незаконные способы борьбы с конкурентами. Все это вернётся к вам сполна. И наказание придется не по нраву.

Категорически запрещается обманывать, искажать или утаивать информацию, нарушать данное слово.

Ни в коем случае нельзя мстить.

Не стоит поддаваться гневу и принимать решения сгоряча — потом пожалеете.

Не надо обвинять других в собственных проблемах.

Что можно делать 20 июля 2023 года, в день противостояния Марса и Сатурна

У данного астрологического явления имеется положительная сторона. Какие стороны жизни людей окажутся под защитой двух планет? Чем следует заняться 20 июля, чтобы привлечь удачу?