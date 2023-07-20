Разовая выплата к школе 21 850 рублей: кто и когда получит деньги в 2023 году

В прошлом году многие общественники выступили с инициативой, чтобы выплата в 10 000 рублей стала ежегодной. Родители активно подписывали соответствующую петицию. Однако подобную выплату так и не повторили. По словам юристов, в 2023 году российские семьи с детьми-школьниками вряд ли получат денежную выплату на подготовку к школе, однако окончательное решение зависит от главы государства.

Выплата на каждого школьника от 21 850 рублей — новая инициатива общественников Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект № 181878-8 "О ежегодной выплате семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего профессионального и высшего образования, реализуемым в Российской Федерации".

Авторы инициативы предлагают ежегодно выплачивать родителям школьников по 21 850 рублей на подготовку к новому учебному году. В частности, малоимущим семьям предлагают выплачивать по 34 679 рублей, включив дополнительно 12 829 рублей.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в августе 2022 года, однако его рассмотрение переносили уже несколько раз. На сегодняшний день окончательное решение не принято, в последний раз законопроект рассматривали 17 мая 2023 года.

Какая денежная помощь от государства положена семьям с детьми в 2023 году

В настоящее время в России семьи с детьми все-таки могут рассчитывать на денежную помощь от государства на подготовку к школе. Существенные пособия получают малоимущие и многодетные семьи.

Так, в Новосибирской области многодетные семьи могут разово получить по 5500 рублей при поступлении ребенка в первый класс. Помимо этого, ежегодно малоимущим многодетным семьям положена выплата в размере 330 рублей на каждого ребенка на приобретение канцелярии к школе. Также ежегодно многодетные родители могут получить по 2200 рублей на покупку школьной формы.

Традиционно с середины июля в России семьи с детьми начинают подготовку к новому учебному году — закупают канцелярию, заказывают пошив школьной формы. Многие семьи с детьми-школьниками надеются на поддержку государства, так как траты на сборы к школе с каждым годом растут. Будут ли единовременные выплаты к школе в 2023 году, а также на какую помощь могут рассчитывать семьи с детьми.

Будет ли единовременная выплата 10 000 рублей в августе 2023 года