Сбер представил особенный дизайн СберКарты и новый интерфейс платёжного счёта

Выбирать дизайн своей СберКарты и менять интерфейс платёжного счёта теперь легко и быстро. В мобильном приложении СберБанк Онлайн клиентам доступны на выбор девять особенных дизайнов дебетовой СберКарты в пластике и постоянно обновляющаяся коллекция из нескольких линеек для диджитал-версии карты [1], а также обновлённый экран платёжного счёта для удобного управления личными финансами.

Дизайны для привычного пластика разработаны совместно с Русским географическим обществом (РГО) и Третьяковской галереей. Подборки РГО включают уникальные кадры необычных мест нашей великой страны, а также крупные планы, раскрывающие их красоту и совершенство. Третьяковская галерея представила шедевры русских художников XX века: Казимира Малевича, Константина Коровина, Аристарха Лентулова.

Цифровой дизайн доступен не только для дебетовых СберКарт, но и для кредитных: он отображается в приложении банка и при оплате по SberPay. Причём, помимо дизайнов, доступных на пластике, цифровая галерея включает минималистичные варианты, где стиль задаёт исключительно цвет, и аутентичную коллекцию арт-комиксов со СберТян. Менять дизайн можно хоть каждый день — данная услуга абсолютно бесплатна. Диджитал-галерея дизайнов будет обновляться регулярно.

Кроме того, платёжный опыт "Кошелька клиента" в целом стал гораздо удобнее. Самые необходимые функции всегда под рукой на экране платёжного счёта: например, для перевода денег с одного счёта на другой больше не требуется выполнять несколько последовательных шагов — достаточно одного свайпа. Цвет экрана меняется в зависимости от уровня трат и подключённых пакетов услуг, а саму СберКарту стало возможно быстро выпускать не только к новому, но и к уже существующему платёжному счёту.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона "Кошелёк клиента" Сбербанка: СберКарта — самая популярная карта Сбера в стране. Поэтому клиентский опыт для нас в приоритете: всё должно быть просто, быстро, удобно и выгодно. А ещё красиво, ведь каждому хочется, чтобы его карта, как и её цифровая версия отвечали его личным вкусам и предпочтениям. Простая, казалось бы опция "Изменить дизайн карты" в СберБанк Онлайн — это ещё один важный шаг навстречу клиенту.