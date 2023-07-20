Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

С 18 июля Сбер снижает минимальный первоначальный взнос по "Ипотеке на новостройку" с 15% до 10%. До такого же размера будет снижен первоначальный взнос при оформлении ипотеки на вторичное жильё или новостройку без подтверждения дохода и занятости. Изменения коснутся всех клиентов, в том числе самозанятых.

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона "Домклик" Сбербанка: Первоначальный взнос по ипотеке — один из ключевых факторов, который влияет на возможность людей улучшить жилищные условия. Особенно важно, чтобы он был доступным и посильным в популярных ипотечных программах. Теперь все клиенты Сбера, в том числе самозанятые, смогут взять ипотеку с минимальным взносом в размере 10%. Это позволит ещё большему числу россиян успешно решить жилищный вопрос.