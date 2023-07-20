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Домклик запустил новый раздел "Построить дом"

Домклик запустил новый раздел "Построить дом"Фото Sber

Сервис недвижимости Домклик запустил новый раздел "Построить дом" на своём официальном сайте. Теперь клиенты могут решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте: узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на ИЖС.

В новом разделе доступен каталог проектов домов от аккредитованных подрядчиков, с которыми доступна ипотека Сбера на ИЖС без залога и поручителей. Здесь также можно выбрать земельный участок для строительства жилого дома по льготной ипотеке «Господдержка» и подать онлайн-заявку на неё.

Для пользователей, которые только присматриваются к идее строительства загородного жилья, подготовлен гид по строительству и порядка 30 статей-инструкций.

В разделе уже представлено более 190 проектов домов и 400 аккредитованных подрядчиков. Этот список будет расширяться, а сервис — дополняться новыми функциями.

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона "Домклик" Сбербанка:

Интерес россиян к загородной недвижимости растёт. По данным Домклик, в июне доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач Сбера достигла 10,7%, хотя ещё в 2022 году этот показатель не превышал 5%. Теперь наши клиенты смогут найти ответы на интересующие их вопросы о строительстве и приобретении загородного дома в одном месте — в новом разделе "Построить дом" на Домклик.

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