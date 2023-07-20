Сервис недвижимости Домклик запустил новый раздел "Построить дом" на своём официальном сайте. Теперь клиенты могут решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте: узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на ИЖС.

В новом разделе доступен каталог проектов домов от аккредитованных подрядчиков, с которыми доступна ипотека Сбера на ИЖС без залога и поручителей. Здесь также можно выбрать земельный участок для строительства жилого дома по льготной ипотеке «Господдержка» и подать онлайн-заявку на неё.

Для пользователей, которые только присматриваются к идее строительства загородного жилья, подготовлен гид по строительству и порядка 30 статей-инструкций.

В разделе уже представлено более 190 проектов домов и 400 аккредитованных подрядчиков. Этот список будет расширяться, а сервис — дополняться новыми функциями.