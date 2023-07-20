В выходные в Коми нагрянут грозы и ливни
- 12:00 20 июля
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- Служба новостей
Как сообщает Коми ЦГМС, в выходные в республике облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза, ливень. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами шквалистое усиление до 18 м/с.
Температура ночью +11...+16, днем +17...+22, на севере 21 июля до +27°С.
Напомним, тем временем, в отдельных районах Республики Коми ожидается установление чрезвычайной пожароопасности V класса. Комплексный показатель пожароопасности по региональной классификации превысит критерий опасного явления. Районы республики: Ижемский, Печорский, Усть-Цилемского, Ухта.
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