В Коми вынесли приговор мужчине, который пытался убить подростка прямо в автобусе

В Сыктывдинском районе рассмотрели уголовное дело о покушении на убийство и другим статьям. Обвиняемым стал 33-летний сыктывкарец, который напал с ножом на подростка прямо в автобусе.

По итогам заседания суда установлено, что 31 октября 2022 года пьяный мужчина а автобусе № 103 из поселка Верхний Мырты-Ю в Сыктывкар достал нож и напал на подростка. Убить его он не сумел, ведь молодой человек оказал сопротивление и выбежал из автобуса.