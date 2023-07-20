В Коми вынесли приговор мужчине, который пытался убить подростка прямо в автобусе
- 11:30 20 июля
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- Служба новостей
В Сыктывдинском районе рассмотрели уголовное дело о покушении на убийство и другим статьям. Обвиняемым стал 33-летний сыктывкарец, который напал с ножом на подростка прямо в автобусе.
По итогам заседания суда установлено, что 31 октября 2022 года пьяный мужчина а автобусе № 103 из поселка Верхний Мырты-Ю в Сыктывкар достал нож и напал на подростка. Убить его он не сумел, ведь молодой человек оказал сопротивление и выбежал из автобуса.
Но на этом пассажир не успокоился и попытался занять место водителя, угрожая ему все тем же ножом. Водитель же покинул транспорт и стал останавливать попутные авто, чтобы попросить помощи. В это время нападавший сбежал, но вскоре его поймали сотрудники полиции.
В суде мужчина пояснил, что из-за состояния сильного алкогольного опьянения не помнит большинства событий за тот вечер. По его словам, в памяти остались моменты, как он садился в автобус, а потом очнулся в канаве.
Суд назначил сыктывкарцу, который за полчаса совершил тяжкое и особо тяжкое преступления, наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
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