Глоба: личная жизнь Раков будет бурлить, а Весы прыгнут выше головы и разбогатеют

Всем знакам зодиака рассказали, каким выдастся вторая половина лета. Гороскоп с 20 июля по 31 августа опубликовали на сайте "7 дней.ru". В целом представителей зодиакального круга ждет весьма удачный период. Единственное, конец июля внесет свои коррективы. Понервничать заставит ретроградность Венеры и Хирона. События этого лета будут влиять на вашу жизнь в течение полугода. Постарайтесь до конца августа избегать ошибок.



Овен Овны усердно работают, тратят силы и энергию, однако результат вас вовсе не радует. Ведь отдают представители огненной стихии много, а получают совсем чуть-чуть. Главная проблема в том, что Овны не хотят признавать ошибки. Но согласитесь, вам есть над чем подумать. К концу лета необходимо разобраться в своих делах и расставить приоритеты. Может, вы не все делали правильно?

Телец

Тельцам нужна дополнительная мотивация, чтобы выйти на новый уровень. Искусственно создайте себе проблемы. Это поможет перебороть лень, за счет чего вы сможете значительно улучшить финансовое положение. Например, возьмите до конца лета кредит или потратьте приличную сумму в магазине. В вашем бюджете появится брешь. И вот тогда Тельцы «проснутся». Ведь в экстренной ситуации ваш мозг работает куда лучше.

Близнецы

Коммуникабельные по своей натуре Близнецы довольно много общались в последнее время. До конца августа сведите все контакты к минимуму. Так у вас будет больше времени для важных дел. И научитесь хотя бы иногда говорить «нет», даже близким друзьям. Если ослушаетесь советов, можете упустить хорошую возможность карьерного роста.

Рак

Семейные Раки до конца лета должны разобраться в отношениях со второй половинкой. Тут два варианта: простить все обиды и двигаться дальше или принять решение о расставании. Если же у вас еще нет партнера, проявите активность, будьте инициативны. Поймите, лучший момент уже настал, не ждите «хорошей погоды». Наберитесь смелости и пригласите любимого человека на прогулку, а лучше сразу на свидание.

Лев

У Львов сейчас, кажется, нет проблем ни в одной из сфер жизни. Фортуна вас не покинет и дальше. Единственное, на что нужно обратить внимание, - это на здоровье. Вы довольно много и напряженно работаете. В итоге не всегда «слышите» сигналы, которые подает организм. Так можно спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Дева

Девы в последнее время только и думают, что о получении выгоды. До конца августа возьмитесь и за другие сферы жизни, иначе потом придется решать проблемы с коллегами и любимым человеком. Будьте гибким, а еще снисходительнее относитесь к чужим ошибкам. Постарайтесь чаще предлагать другим свою помощь.



Весы

Интуиция Весов до конца лета будет на высоте. Она вам, кстати, поможет избавиться от врагов, а еще позволит значительно улучшить свое финансовое положение. Вы буквально выйдете на новый уровень дохода. Теперь осталось лишь довериться внутреннему голосу. Иногда прислушаться к нему нужно даже когда его зов, казалось бы, противоречит здравому смыслу.

Скорпион

Скорпионы в последнее время тратят неимоверно много денег. До конца лета нужно пересмотреть свой бюджет и умерить аппетиты. Когда будете совершать очередной «набег» на магазин, подумайте десять раз: а так ли нужна вам эта вещь? Если в течение пяти минут не наберете десять веских поводов «за», смело отказывайтесь от покупки.

Стрелец

Внимательными к финансам нужно быть и Стрельцам. Ретроградная Венера с 23 июля начнет «высасывать» из вас деньги. В итоге придется буквально считать каждую копейку. Но этого можно избежать. Стрельцы способны достать деньги: занять у банка, у друзей. В этом плане у вас нет запретов. А вот экономить на всем и вся точно не стоит. Такая ситуация способна довести представителей стихии огня до депрессии.

Козерог

Козерогам давно нужно выговориться. Либо проведите время с человеком, которому доверяете, либо запишитесь на прием к психологу. Сейчас вам нужно разобраться в себе, определить свои сильные и слабые стороны. Представители стихии земли должны решить, что им делать дальше. Особое внимание при разговоре уделите положительным качествам. Возможно, вы поймете, как начать зарабатывать больше, не тратя на работу все свое время.

Водолей

Прозвучит необычно, но до конца лета Водолеи должны обратить внимание на то, что им снится. Вселенная хочет вам что-то сказать. Возможно, именно так должна открыться истина. А еще Водолеям выпал отличный шанс, когда любое ваше желание может исполниться. С 1 по 31 августа обратитесь к Вселенной, выскажите свою просьбу Вы будете услышаны.

Рыбы