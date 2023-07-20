Длинные выходные отменяются: Госдума расстроила россиян новым решением
- 09:20 20 июля
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- Служба новостей
Комитет Госдумы и кабмин не поддержали законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая. Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал палате отклонить законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая. Кроме того, в думской базе размещен отрицательный отзыв кабмина, пишет "Российская газета".
Ранее с такой инициативой выступили депутаты фракции "Новые люди". Согласно внесенному ими законопроекту, предлагается позволить россиянам отдыхать с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагается сократить на четыре дня.
Как пояснил член комитета ГД Михаил Тарасенко, авторы не учли, что и зимние каникулы важны россиянам, ведь родители проводят время с детьми — "ходят на катки, ходят на елки".
Согласно отзыву кабмина, который размещен в думской базе, нынешние нерабочие праздничные дни установлены с учетом интересов граждан страны, мнения профсоюзов, объединений работодателей, общественных и религиозных организаций, органов власти.
В правительстве тоже отметили, что нерабочие дни в январе совпадают с периодом новогодних каникул у школьников, когда граждане имеют возможность провести время с детьми в кругу семьи, укрепить родственные связи. Вместе с тем в мае школьники заканчивают учебный год и активно готовятся либо к ежегодной аттестации для перевода в следующий класс, либо к выпускным экзаменам, в связи с чем продолжительный отдых в указанном месяце может помешать учебному процессу, говорится в отзыве.
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