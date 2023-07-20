Длинные выходные отменяются: Госдума расстроила россиян новым решением

Комитет Госдумы и кабмин не поддержали законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая. Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал палате отклонить законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая. Кроме того, в думской базе размещен отрицательный отзыв кабмина, пишет "Российская газета".

Ранее с такой инициативой выступили депутаты фракции "Новые люди". Согласно внесенному ими законопроекту, предлагается позволить россиянам отдыхать с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагается сократить на четыре дня.