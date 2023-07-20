Автоинспекторы Усинска пресекли опасную езду нетрезвого 70-летнего водителя

В Усинске 70-летний пенсионер устроил пьяную езду в центре города, рассказали в МВД по Коми. Как поясняется в официальном релизе ведомства, при патрулировании города госавтоинспекторы обратили внимание на движение автомобиля "Нива Шевроле". Полицейские потребовали от водителя остановиться. За рулем оказался нетрезвый мужчина, в крови которого после медицинского освидетельствования обнаружили больше двух промилей алкоголя.



Отметим, четырьмя годами ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде и на два года лишался прав.



Теперь мужчине вновь предстоит отвечать перед судом. Ему инкриминируют управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ст. 264.1 УК РФ) Кроме того, на нарушителя завели административное дело, в том числе по ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Машину отправили на специализированную автостоянку.