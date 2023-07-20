Гороскоп на 20 июля 2023 года: Весы ждут новые встречи, Близнецам стоит разобраться в себе

Овен: Овнам лучше обойтись без экспериментов в этот день. Есть риск серьезно навредить себе и окружающим. Воздержитесь от занятий спортом. Во время физических нагрузок легко получить травму. Избегайте разговоров, которые вам не приятны. Важно отстаивать свое мнение до конца. Телец: Не позволяйте никому обманывать вас. Всегда будьте начеку. Есть риск, что окружающие попытаются вывести вас из строя. Обращайте внимание на мелочи во время разговора с людьми. Жесты человека могут многое рассказать о его настрое. Есть шанс изменить взгляды на свое окружение.

Близнецы: Буквально за утро Близнецы сумеют решить абсолютно все запланированные дела. Кроме того, вы забудете о том, что вас длительное время беспокоило. Постарайтесь разобраться в том, чего хотите вы. Возможно, все ваши планы на жизнь — это лишь желания партнера или родителей.

Рак: Ракам можно начать делать ремонт в своем доме. Астрологи говорят, что в этой сфере вас ждёт удача. Постарайтесь не экономить на строительных материалах. Кроме того, иногда полезно признавать ошибки. Так что забудьте на некоторое время о собственных обидах и извинитесь перед людьми, которые пострадали от вашей гордости.

Лев: Дел у Львов может оказаться больше обычного. Однако найдутся те, кто протянет вам свою руку помощи. Конечно, вам наверняка придется отплатить тем же. Например, вас попросят об одолжении. Старайтесь серьезно относиться ко всем данным обещаниям, чтобы не разочаровать близких людей.

Дева: День у Дев будет более чем спокойным. Астрологи предполагают, что вы займетесь обычной рутиной. Наверняка вы погрузитесь и в личные вопросы, и в рабочие моменты. Несмотря на поздний подъём, вам хватит времени абсолютно на всё. Главное — правильно спланировать свой досуг.

Весы: Звездные специалисты говорят, что Весам было бы неплохо встретиться со старыми друзьями. Вам точно есть, что обсудить. Кроме того, удастся завести несколько полезных знакомств. Новые люди в жизни очень важны. Наверняка среди них вы обнаружите отличных единомышленников.

Скорпион: В предстоящие двадцать четыре часа Скорпионы способны поддаться на провокации. Старайтесь сохранять спокойствие и не обращать внимание на людей, которые не способны держать язык за зубами. Важно соблюдать субординацию. Многие из представителей знака вечером получат большое количество новостей.

Стрелец: Астрологи говорят, что Стрельцы будут скорее закрывать глаза на неприятности, чем расстраиваться из-за них. Это и правильно! Не существует нерешаемых проблем. И именно под таким девизом вы проведете предстоящие сутки. Старайтесь сохранить свою репутацию, кто-то заставит коллег и близких сомневаться в вашей компетентности.

Козерог: Козерогов ждёт достаточно суетной день. Однако от этого он будет очень интересным. Вам удастся научиться чему-то новому. Астрологи говорят, что вы добьётесь желаемого результата быстрее представителей других знаков. Ну, а если чувствуете, что где-то вашего опыта недостаточно, то обратитесь за советом к старшим.

Водолей: Вряд ли Водолеи будут волноваться из-за большого количества дел в этот день. С утра представители знака почувствуют, что могут справиться с любыми проблемами и задачами. Вечером вы точно в этом убедитесь. Сутки отлично подходят для различного рода встреч. Лучше всего пройдут романтические и дружеские беседы.