В магазинах Коми нашли некачественную рыбу

На полках магазинов Коми обнаружили некачественную рыбу. Такую информацию опубликовало на своем сайте региональное Управление Роспотребнадзора.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, с января по июнь 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Коми проверили торговые точки, занимающиеся продажей рыбной продукции.



Среди прочих нарушений проверяющие выявили истекший срок годности товара, неправильные условия хранения, несоответствие требованиям по содержанию глазури, отсутствие маркировки. Кроме этого, из 14 проб по паразитологическим показателям две не соответствовали гигиеническим требованиям.



Всего в ходе проверки исследовали 42 пробы рыбной продукции: семь из них - по микробиологическим показателям безопасности, по санитарно-химическим показателям - четыре пробы, по физико-химическим показателям - 17 проб.