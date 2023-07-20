В Коми осудили мужчину, укравшего у друга бутылку водки и чуть больше четырех тысяч рублей

В Емве осудили местного жителя, который украл у приятеля чуть больше четырех тысяч рублей и бутылку водки. Об этом рассказали в пресс-службе судов Республики Коми.



Как поясняется в материалах дела, в феврале 2023 года мужчина гостил у своего приятеля в квартире, где вместе с ним распивал спиртные напитки. Дождавшись подходящего момента, он умыкнул из шкафа знакомого 4250 рублей, а после присвоил себе бутылку водки, спрятанную в холодильнике.



В мае судья назначил преступнику наказание в виде восьми месяцев исправительных работ, однако осужденный с приговором не согласился и обжаловал его, прибегнув к помощи адвоката. Защитник просил для своего подсудимого сменить наказание на условный срок ввиду смягчающих обстоятельств, среди них - возмещение ущерба и принесенные извинения потерпевшему.



Однако в ходе проверки выяснилось, что изначально наказание мужчине назначили с учетом всех смягчающих и отягчающих обстоятельств, потому приговор остался без изменений и уже вступил в законную силу.