Кровь Фортуны: люди с этой группой крови по жизни счастливее остальных
- 08:30 20 июля
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В России знаки Зодиака изучают для того, чтобы охарактеризовать человека и дать ему приблизительное психологическое описание. В Японии же речь идет о группах крови. По мнению жителей Страны восходящего солнца, именно кровь, а не астрология, определяет личность человека. Характеристики групп крови могут открыть путь к счастью через понимание внутреннего состояния.
Первая группа крови
Люди с первой группой крови обладают сильным характером. Они решительны и уверены в себе, энергичны, общительны, неутомимы и всегда стремятся к лидерству. Они менее склонны к невротизму и быстро восстанавливаются, что позволяет им не обращать внимания на проблемы и с улыбкой идти дальше.
Безудержную энергию такого человека следует направлять на физическую работу. Алкоголь также не противопоказан.
Ложкой дегтя в эмоциональной сфере является критика, пусть даже незначительная.
Совет психолога обладателю 1-й группы крови таков:
- Отбросьте самовлюбленность и высокомерие. Перестаньте суетиться и торопить события. Помните, что тот, кто пытается достичь своих целей любой ценой, попадет в одиночество.
Вторая группа крови
Люди со 2-й группой крови очень общительны, легко адаптируются к окружающей среде, поэтому такие события, как переезд или перевод, не вызывают у них стресса. Они трудолюбивы, обязательны, добросовестны и хорошо работают в стрессовых ситуациях. Предпочитают гармонию, спокойствие и порядок во всем. Они чувствительны, терпеливы и дружелюбны. В то же время они максималисты.
Несчастье, мешающее обладателям второй группы крови, упрямство и неумение расслабляться, заставляют их с трудом переносить преступления и горе.
Совет психологов.
- Лучше не стремиться к руководящим должностям и не снимать стресс алкоголем. Внутри у вас есть все необходимое для счастья.
Третья группа крови
Люди с третьей группой крови чувствительны, ранимы, спокойны, открыты и оптимистичны. Будучи аскетами по натуре, их не привлекает комфортная жизнь, а рутина навевает скуку. Они любят свободу, их привлекают приключения, и они склонны поступать так, как им заблагорассудится. Они легко приспосабливаются ко всему, отличаются гибкостью и не страдают от недостатка воображения. Люди с третьей группой крови предъявляют высокие требования к себе и окружающим, властны и креативны.
Советы психолога.
- Вам следует подумать, что важнее: строгий индивидуализм или личное благополучие. Возможно, тот факт, что Вас не окружает никто из душевно близких людей, является следствием Вашей независимости. Возможно, за Вашей репутацией "Дон Жуана" или "сердцееда" скрывается страх перед любовью.
Четвертая группа крови
Людей с четвертой группой крови можно назвать одухотворенными личностями, многогранными личностями и мыслителями. Они руководствуются чувствами и эмоциями, которые часто преобладают над здравым смыслом и расчетом. Они тактичны и справедливы по отношению к другим, и группа платит им тем же в ответ. Вступая в конфликт, они чаще всего противоречат сами себе. Действительно, иногда они бывают проницательны. Кроме того, принятие решений может быть затруднено.
А еще им необходимо повышать интерес к себе, что иногда саботирует поиск счастья, ведь невозможно всегда быть в центре всеобщего внимания.
Советы психологов.
- Необходимо преодолеть такой серьезный дефект, как нерешительность. Из-за своей нерешительности Вы находитесь в постоянном конфликте с самим собой. Низкая самооценка мешает Вам обрести гармонию и счастье.
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