Кровь Фортуны: люди с этой группой крови по жизни счастливее остальных

В России знаки Зодиака изучают для того, чтобы охарактеризовать человека и дать ему приблизительное психологическое описание. В Японии же речь идет о группах крови. По мнению жителей Страны восходящего солнца, именно кровь, а не астрология, определяет личность человека. Характеристики групп крови могут открыть путь к счастью через понимание внутреннего состояния.

Первая группа крови

Люди с первой группой крови обладают сильным характером. Они решительны и уверены в себе, энергичны, общительны, неутомимы и всегда стремятся к лидерству. Они менее склонны к невротизму и быстро восстанавливаются, что позволяет им не обращать внимания на проблемы и с улыбкой идти дальше.

Безудержную энергию такого человека следует направлять на физическую работу. Алкоголь также не противопоказан.

Ложкой дегтя в эмоциональной сфере является критика, пусть даже незначительная.

Совет психолога обладателю 1-й группы крови таков:

- Отбросьте самовлюбленность и высокомерие. Перестаньте суетиться и торопить события. Помните, что тот, кто пытается достичь своих целей любой ценой, попадет в одиночество.

Вторая группа крови

Люди со 2-й группой крови очень общительны, легко адаптируются к окружающей среде, поэтому такие события, как переезд или перевод, не вызывают у них стресса. Они трудолюбивы, обязательны, добросовестны и хорошо работают в стрессовых ситуациях. Предпочитают гармонию, спокойствие и порядок во всем. Они чувствительны, терпеливы и дружелюбны. В то же время они максималисты.

Несчастье, мешающее обладателям второй группы крови, упрямство и неумение расслабляться, заставляют их с трудом переносить преступления и горе.

Совет психологов.