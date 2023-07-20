Где сыктывкарцы отдыхают этим летом: обзор курортов

Летом одни жители столицы Коми поехали греться на солнце и купаться в море, а другие выбрали экстремальный поход в горы. Журналист “Про Города” узнал у сыктывкарцев, где именно они отдыхают этим летом.

Сыктывкарка Юлия Островская рассказала, что отправилась отдыхать на море одна и не жалеет об этом:

“Сейчас я отдыхаю в поселке Краснодарского края — Кабардинке. Большую часть времени провожу в Геленджике. Погодные условия здесь шикарные. Солнце греет и радует каждый день Температура от +20 до +30 градусов. Прилетела отдыхать на месяц в жаркий июль и бархатный сезон — август. Полетела я одна. Считаю, что каждому человеку необходимо отдохнуть от всех и всего наедине с собой”.

Юлия поделилась особенностями отдыха в Кабардинке: