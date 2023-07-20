Где сыктывкарцы отдыхают этим летом: обзор курортов
- 11:00 20 июля
- 12+
- Екатерина Барандова
Летом одни жители столицы Коми поехали греться на солнце и купаться в море, а другие выбрали экстремальный поход в горы. Журналист “Про Города” узнал у сыктывкарцев, где именно они отдыхают этим летом.
Сыктывкарка Юлия Островская рассказала, что отправилась отдыхать на море одна и не жалеет об этом:
“Сейчас я отдыхаю в поселке Краснодарского края — Кабардинке. Большую часть времени провожу в Геленджике. Погодные условия здесь шикарные. Солнце греет и радует каждый день Температура от +20 до +30 градусов. Прилетела отдыхать на месяц в жаркий июль и бархатный сезон — август. Полетела я одна. Считаю, что каждому человеку необходимо отдохнуть от всех и всего наедине с собой”.
Юлия поделилась особенностями отдыха в Кабардинке:
“В отеле комфортные условия, но я прихожу в номер только переночевать. Большое количество времени провожу на море. Здесь есть также и множество развлечений: аквапарки, дельфинарии, океанариумы, зоны отдыха, много столовых и кафе. Сейчас отдыхающих здесь очень много. Если вы ищите многолюдные пляжи, то вам в Кабардинку. В Геленджике на пляже “Голубая волна” людей гораздо меньше. Впечатления от отдыха потрясающие. Никаких потребностей не возникает, все в близком доступе. Замечательные набережные со своими видами и развлечениями. Даже в одиночку здесь не соскучишься. Главный мой совет для отдыхающих — это брать с собой отличное настроение, близких и любимых людей, отдыха минимум на две недели и ни за что не переживать”.
Сыктывкарка объяснила, сколько стоили билеты и рассказала о минусах перелета:
“На билеты в одну сторону ушло около 15 тысяч рублей, с пересадками. Прямые рейсы найти достаточно тяжело и дорого. Обратный билет до Сыктывкара стоит 19-20 тысяч рублей. Из минусов поездки только то, что аэропорт в Геленджике закрыт и прилет есть только до Сочи. Но добраться до места отдыха несложно на электричках и автобусах”.
Сыктывкарка Елена Манакина рассказала о своем отдыхе недалеко от Анапы:
“Сейчас я отдыхаю в Джемете, недалеко от Анапы. С погодой нам немного не повезло — ветра, иногда дожди. Приехали мы всего на 11 дней. Поздно решились ехать и проблемой стало купить билеты на нужное число. Здесь очень здорово. В Анапе я в первый раз, мне все интересно. Здесь есть разные экскурсии, но пока мы не ездили на них. Выезжали в саму Анапу, там очень красиво, много развлечений: океанариум, дельфинарий, аквапарки. Живем в гостевом доме “Бриз”. У нас очень общительные соседи по гостевому дому, очень отзывчивые, приятные хозяева. На билеты у нас ушло около 26 тысяч рублей”.
Сыктывкарец Алексей Нечаев рассказал, как отдохнул с семьей в Витязево :
“Этим летом мы с семьей отдыхали в Витязево. Ездили на 19 дней. В основном плавали в море, либо проводили время на территории гостевого дома. Нам повезло с проживанием, к тому же, очень тесно общались со всеми соседями. Впечатлений море, кажется, это был самый идеальный отпуск. До моря две минуты пешком, везде чисто, даже курить только в специальных местах можно”.
“Проблем с перелетами у нас не было, все спокойно прошло. В общей сложности мы потратили примерно 120 тысяч рублей на билеты и жилье. Нам очень понравилось, в следующем году опять поедем в это чудесное место. Отдыхающим советую брать отпуск подольше, нам даже трех недель было мало, уезжать совсем не хотелось”.
Сыктывкарка Наталья Можегова рассказала, как проходит ее отдых на Мальдивах:
“Этим летом мы с семьей отдыхаем на Мальдивах. Здесь очень много людей из содружественных стран. Из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. И все они с друг другом и с нами очень хорошо общаются, интересуются культурой, нравами и бытом”.
Наталья рассказала, чем занимается на отдыхе и куда еще планирует поехать:
“Мои дети ходят с ребятами из Алматы плавать на рифы, а я учусь расслабляться, замедляться и наслаждаться. Пару часов в день уделяю своей работе, но это меня не напрягает, потому что это — мое дело жизни. В ближайшие дни мы полетим в Ереван и еще там будем отдыхать несколько дней, поэтому отпуск получается у нас насыщенным. Здесь я получаю расслабление, релакс, медитацию, созерцание. А в Ереване уже больше будем ходить по экскурсиям. О ценах не хочу говорить”.
Сыктывкарка Нелли Петрушина рассказала, что этим летом выбрала активный отдых на Урале:
“Этим летом я сплавлялась с компанией друзей и знакомых по реке Лемве в Интинском районе. Это Приполярный Урал. Организатор — “Активный отдых Коми”. Погода была в целом хорошая, достаточно тепло, но были и дожди с грозой. Я не первый год в походах, и такое меня не пугает. Все путешествие заняло 10 дней. Потратила где-то 26-28 тысяч рублей”.
Нелли рассказала, как прошел отдых:
“Мы сплавлялись по реке, наблюдали красоту природы, ловили рыбу. Это Приполярье, там холоднее, и сезон начинается намного позже. Это отдых для тех, кто любит активность, безлюдные красивые места при полном отсутствии связи. Это возможность увидеть, как проявляют люди свои качества в почти экстремальных условиях. Это возможность найти верных, настоящих друзей, отдохнуть душой, поработать физически: гребля, установка лагеря каждый вечер, приготовление пищи на костре, рыбалка”.
Сыктывкарка поделилась особенностями такого отдыха для новичков:
“Любители комфорта не оценят такой отдых. Здесь масса комаров, оводов, а в августе мошки. Зато здесь можно проверить себя, ощутить походную романтику, увидеть места, где нога человека почти не ступала, увидеть, если повезет, разных животных и птиц, которых не встретишь в своей обычной среде. Тогда нужно ехать однозначно. Мы так много не знаем о своей родной республике! Она так прекрасна”.
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